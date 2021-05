Riaprono i beni culturali e l’amministrazione è a lavoro per creare una sinergia con i soggetti gestori per una migliore fruizione del patrimonio culturale e della destinazione turistica.

“Nell’ambito del percorso partecipato avviato con tutte le categorie del territorio interessate al turismo, abbiamo organizzato un incontro con i gestori di tutti i beni per condividere una linea comune, anche per migliorare la presenza dei nostri attrattori sulle principali piattaforme di ricerca on-line, per consentire l’aggiornamento puntuale delle informazioni in modo che sia comprensibile al turista che visita Brindisi quali sono le varie opzioni”, dichiara l’assessore a Turismo, Marketing territoriale e Brindisi creativa Emma Taveri.

Di seguito gli orari di apertura:

Palazzo Nervegna, il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro e il Monumento al Marinaio riaprono dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

– Palazzo Nervegna: 9-21;

– Tempietto di San Giovanni al Sepolcro: 8-20.30;

– Monumento al Marinaio e Cripta: 10-18.

Sabato e domenica, solo su prenotazione, per la fascia oraria 10-12.30 e 17-20, utilizzando l’app “Io Prenoto”. Solo se perverranno prenotazioni sull’app entro il venerdì, i beni saranno aperti nel fine settimana.

La Palazzina Belvedere con la collezione archeologica Faldetta è visitabile tutti i giorni, compresi i fine settimana, con orario 9-13 e 15.30-19.30, preferibilmente su prenotazione all’indirizzo e-mail lecolonnearteantica@libero.it o attraverso l’app “Io Prenoto”.

Presso la Casa del Turista, da lunedì a venerdì con orario 17-20, è possibile visitare il piano terra e gli scavi, mentre sabato e domenica si può effettuare il percorso History Digital Library con prenotazione effettuata sul posto nei giorni di apertura.

Per informazioni rivolgersi all’Info Point Brindisi presso Palazzo Nervegna, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 19, oppure ai numeri di telefono 0831229784 e 342101314 e all’indirizzo e-mail: ufficioiat@comune.brindisi.it.