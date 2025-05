Prosegue il tour di “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba che anticipa il “Cornetto Battiti Live”, di cui presto saranno svelate date e novità.

Domenica 25 maggio la carovana della radio del sud farà tappa a Mesagne, in piazza Vittorio Emanuele II, dove ci sarà Annalisa, che nei giorni scorsi è uscita col singolo “Maschio”, brano che dà il via al nuovo corso musicale della cantautrice. Stilemi lessicali degli anni ’70 e ’80 e sonorità ultra moderne per un brano energico, potente e misterioso. Annalisa, 52 Platini, 13 Oro, è la donna più certificata del 2024, oltre 200 mila biglietti venduti nei live del 2024, prima artista femminile ad entrare nella classifica Top 100 di Billboard Usa e ai vertici della classifica annuale. La regina del pop Italiano vanta moltissimi Premi in Italia e all’estero: tra questi il Billboard Women Awards a Los Angeles, Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester e in Spagna “Fenomeno europeo dell’anno”. In tour a novembre e dicembre 2025 nei principali palasport italiani.

Un altro grande nome dunque per Road to Battiti. Il radio live show inizierà alle 18.30, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione di Annalisa, che sarà intervistata in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”, in onda anche su Canale 5.

Accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.