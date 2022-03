Nella giornata di ieri, 15 marzo, il consiglio comunale si è espresso favorevolmente sul provvedimento che consente di riqualificare ulteriormente il quartiere Paradiso. Infatti è stato approvato il permesso a costruire in deroga per Arca Nord Salento con cui l’ente potrà avviare la ristrutturazione di 20 palazzine, per un totale di 386 appartamenti.

Saranno sistemate dal punto di vista edilizio e di efficientamento energetico con ascensori per rimuovere le barriere architettoniche e pannelli fotovoltaici sui tetti.

“È un ulteriore tassello per la rigenerazione di quel quartiere – spiega il sindaco Riccardo Rossi – che si aggiunge alle opere già condotte dal Comune. Ringrazio il commissario Cosimo Casilli e la struttura di Arca Nord Salento per l’impegno profuso al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti del quartiere e, più in generale, per l’intera città”.