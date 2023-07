Un evento da non perdere, soprattutto per i motociclisti pugliesi, quello previsto per sabato 15 luglio a San Donaci, dove, dopo il successo degli scorsi anni, ritorna il terzo motoincontro sandonacese. L’evento è organizzato dalla Proloco del comune brindisino e dal gruppo di bikers Motorcycle 72025, con il patrocinio del Comune di San Donaci.

Si inizia alle 19 con l’accoglienza dei partecipanti presso le Cantine Paololeo, in via Tuturano, dove si potranno degustare i vini di una delle aziende vitivinicole locali più conosciute, con un gradevole aperitivo, al quale seguirà la visita degli spazi della cantina. Successivamente l’evento proseguirà, dalle 20.30 in poi, in piazza Pio XII, nel centro storico di San Donaci, con la benedizione dei caschi dei motociclisti. La festa continuerà con giochi per piccoli e adulti, e i punti drink&food, il tutto allietato dalla musica della band Gli Inopportuno.

Partner della serata sarà la fondazione “Marco Simoncelli 58”, presente con uno stand in piazza e con il quale gli organizzatori auspicano una collaborazione futura. La partecipazione all’evento è gratuita.