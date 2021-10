L’associazione Gv3 (A Gonfie Vele Verso la Vita) sabato 16 ottobre alle ore 11 presso il porto turistico Marina di Brindisi, in occasione del Salone nautico di Puglia, inaugurerà una stazione di imbarco per persone diversamente abili. La struttura sarà ubicata su uno dei pontili del Marina e permetterà l’imbarco e lo sbarco a persone che hanno difficoltà motorie. Un passo avanti e concreto verso l’inclusione e l’abbattimento della barriere.

Un altro importante obiettivo raggiunto dall’associazione Gv3 che già nel 2014 aveva installato una stazione di imbarco per persone diversamente abili sulla banchina del porto interno di Brindisi. L’associazione da 9 anni si occupa di vela solidale con la collaborazione di numerose associazioni del territorio e il coinvolgimento di centinaia di ragazzi. Il progetto è cofinanziato da Fondazione Puglia.

Con la dotazione di questo strumento il Marina di Brindisi otterrà la bandiera Lilla, che viene assegnata ai comuni e agli enti che favoriscono con le loro attività il turismo di persone con disabilità.

Testimonial dell’evento lo scrittore e navigatore oceanico in carrozzina Andrea Stella che nei giorni 16 e 17 ottobre sarà al Marina di Brindisi con il suo Spirito di Stella il catamarano senza barriere con il quale gira il mondo per diffondere i diritti dei disabili. Lo Spirito di stella organizzerà delle uscite nel mare di Brindisi.

Andrea Stella è tornato a solcare il mare nonostante la sua disabilità. Vive sulla sedia a rotelle a causa di un incidente durante un soggiorno a Miami nell’agosto del 2000. Ma questo non lo ha fermato. L’imprenditore vicentino è portavoce dei diritti per i disabili in tutto il mondo.

A seguire nel pomeriggio del 16 ottobre alle ore 17 nella sala conferenze dello Snim si terrà il Forum: “Abbattiamo le barriere verso un mare di opportunità”. L’evento ospiterà varie testimonianze sul tema dell’inclusione, e sarà un momento di riflessione e confronto sulla cultura del mare e della navigazione come opportunità di educazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia.

Interverranno Andrea Stella, Annatonia Margiotta scrittrice del libro “Disabilità e inclusione sociale” e Marco Carani, ambasciatore bandiera Lilla. Modera l’evento la giornalista Lucia Portolano.