Per la prima volta insieme sul palco, due realtà simbolo: Ciccio Riccio, l’emittente radiofonica che anima le interminabili notti pugliesi, e “Nostalgia 90”, il format nazionale di riferimento in Europa. Appuntamento alle 21:00 presso l’area esterna del Centro Commerciale “AppiaAnticA” di Mesagne.

Un evento straordinario, che celebra la musica e lo spirito degli anni Novanta, sta per arrivare presso l’area esterna del Centro commerciale AppiaAnticA (S.S. 7 Mesagne – Brindisi).

Per la prima volta in assoluto, due icone di quel decennio si uniscono per una serata epica: Ciccio Riccio, l’emittente radiofonica che continua a far ballare generazioni di pugliesi, salirà sul palco insieme a Nostalgia 90, il format che sta facendo registrare numeri da capogiro in tutta Italia, con un successo attestato da 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e 2 milioni di follower. La manifestazione si preannuncia non solo come un viaggio musicale, ma come un vero e proprio spettacolo, con una produzione tecnica di alto livello: luci, effetti speciali, proiezioni e scenografie mozzafiato faranno rivivere la magia di un’epoca indimenticabile. Special guest dell’evento saranno due delle voci femminili più iconiche della dance anni ’90: Neja, celebre per hit come “Restless” e “Shock”, e Haiducii, che ha conquistato il mondo con la sua “Dragostea din tei”.

Organizzato dal Centro commerciale AppiaAnticA e patrocinato dal Comune di Mesagne nell’ambito della programmazione estiva, l’evento è a ingresso gratuito con inizio previsto per le ore 21:00. Per l’occasione, i negozi del Centro commerciale resteranno aperti fino alle 23:00. Non è tutto: tutti i partecipanti potranno ricevere in omaggio un bastone luminoso a LED che si accenderà a ritmo di musica. Per ottenerlo, è sufficiente prenotarlo gratuitamente tramite l’App “AppiaAnticA” disponibile su Apple Store e Google Play Store.

L’invito è a non perdere l’occasione per rivivere l’incredibile spirito degli anni ’90 e ballare fino a tarda notte sotto il cielo stellato di una meravigliosa estate salentina.