L’associazione Proloco Latiano è entusiasta di presentare l’evento enogastronomico e tradizionale dell’estate: Stacchioddi Summer.

Questa affascinante manifestazione, ispirata alla rinomata Sagra di li Stacchioddi, offrirà l’opportunità di immergersi nella tradizione locale, godere del sapore unico delle orecchiette e partecipare ad un evento indimenticabile sotto le suggestive mura del Polo museale di Latiano.

L’evento è stato ideato per permettere a coloro che non possono partecipare all’appuntamento di ottobre di vivere la tradizione in atmosfera estiva, che riunisca latianesi e turisti. La protagonista indiscussa sarà l’orecchietta, il piatto tipico per eccellenza. L’appuntamento è fissato per sabato 29 luglio alle 20 in via Santa Margherita, dove i partecipanti potranno godere di una serata all’insegna del gusto e della cultura.

L’animazione musicale sarà affidata alla Salento Street band, che renderà l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.

Stacchioddi Summer è un evento pensato per tutte le età, ma soprattutto per i giovani che desiderano avvicinarsi alle tradizioni locali. Saranno proprio i ragazzi in prima persona ad inaugurare l’evento, con un’emozionante inizio serata.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’associazione Pro Loco Latiano al numero di telefono 0831 72 93 30 o visitare il sito web www.prolocolatiano.it.

Unisciti a noi e lasciati coinvolgere dall’atmosfera unica di Stacchioddi Summer.