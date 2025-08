L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino organizza l’evento culturale “La Magia del Rondò Veneziano”, concerto dell’ensemble “Odissea Ensemble”, che si terrà giovedì 7 agosto, alle ore 21:00, presso Piazzetta Giovanni Paolo II.

La serata, inserita nel programma estivo delle attività e nei giorni del triduo di preparazione alla festa patronale, è stata voluta fortemente per rendere omaggio alla memoria del compianto Don Tony Falcone, figura amata e centrale della comunità di San Michele Salentino.

Don Tony Falcone era un profondo conoscitore della musica sacra e un appassionato di quella classica. Aveva fondato il Coro San Leucio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, che ancora oggi accompagna le celebrazioni più solenni presiedute dall’Arcivescovo. In passato aveva espresso grande apprezzamento per l’attività dell’Odissea Ensemble e desiderava invitarli a San Michele Salentino per un nuovo concerto. La malattia, però, gli ha impedito di realizzare questo desiderio. Anche per questo motivo, l’iniziativa del 7 agosto assume un valore speciale di memoria e dedica. Durante il concerto sarà eseguito un brano inedito intitolato Tonsura.

Si tratta di un brano speciale perché è stato eseguito una sola volta per essere registrato ed inserito, come colonna sonora, nella scena del taglio dei capelli (Tonsura) di Gioacchino da Fiore nel film: “Il monaco che sconfisse l’apocalisse”, uscito nelle sale italiane il 5 dicembre 2024. Questo brano racchiude nelle sue sonorità il passaggio da una filosofia di vita terrena a quella spirituale. La sera del concerto sarà quindi eseguito per la prima volta in pubblico e dal vivo, in omaggio a don Tony.

“Odissea Ensemble” è una mini orchestra composta da musicisti professionisti con una lunga esperienza concertistica sia in Italia che all’estero. I componenti vantano collaborazioni con celebri direttori d’orchestra del calibro di Riccardo Muti, Claudio Abbado e Zubin Mehta, e si sono esibiti in teatri prestigiosi, distinguendosi per il ruolo di prime parti in importanti orchestre. Il loro percorso formativo include master di perfezionamento in istituzioni musicali d’eccellenza come l’Accademia di Fiesole, Lanciano, il Conservatorio Berlioz di Parigi, il Konzerthaus di Berlino e molte altre.

Il repertorio proposto, curato e arrangiato dal Maestro Giovanni Cusenza, comprende brani celebri, scelti per il loro alto impatto emotivo. Gli arrangiamenti originali valorizzano ogni singolo musicista, dando vita a un suono ricco e armonioso che evoca quello di una grande orchestra. L’abilità interpretativa dell’ensemble e l’intesa emotiva tra i musicisti rendono ogni concerto un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

L’appuntamento con “La Magia del Rondò Veneziano” sarà l’occasione per godere di musica di altissima qualità e momento di riflessione e ricordo. Ingresso libero.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino