Presentata a San Michele Salentino la IX Edizione della “Fiera dell’Auto”, la più grande esposizione di veicoli usati del Centro- Sud Italia, evento unico nel suo genere che ogni anno attira in Puglia migliaia di visitatori, tra appassionati di quattro ruote, famiglie e giovani che, grazie all’appuntamento fieristico, hanno anche la possibilità di apprezzare le iniziative collaterali che fanno da cornice allo stesso, dalla musica alla gastronomia del territorio. Più di 20 mila metri quadrati di esposizione e circa 1000 auto d’occasione. L’iniziativa, che si terrà dal 23 maggio al 2 giugno, in zona Pip, Borgo Ajeni, è organizzata da GestAuto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni della città, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco. Il successo dell’evento è frutto dell’intuizione di imprenditori privati che negli anni, di generazione in generazione, hanno investito nel proprio settore di competenza facendo squadra e valorizzando quella che è una peculiarità di San Michele Salentino, considerato a livello nazionale la patria dell’auto d’occasione. Il risultato è anche frutto della sinergia fra pubblico e privato, un’intesa che ha avuto evidenti ricadute positive sul territorio. Taglio del nastro in programma venerdì 23 maggio, ore 11. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, Giuseppe Apruzzi, presidente di GestAuto Group, il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, la vicepresidente della Provincia, Antonella Vincenti e il presidente della Pro Loco, Cosimino Bellanova.

“Il nostro biglietto da visita è sempre lo stesso, l’affidabilità degli imprenditori di GestAuto.- ha dichiarato Giuseppe Apruzzi, presidente di GestAuto Group- Per noi è prioritario il rapporto di fiducia con i visitatori, potenziali clienti, ai quali vogliamo offrire un’esperienza trasparente e soddisfacente. E poi è motivo di soddisfazione organizzare un evento, ormai storico, che per più di una settimana porta a San Michele Salentino migliaia di persone”.

“La Fiera dell’Auto è in linea con quella che è la visione dell’amministrazione comunale – ha spiegato Giovanni Allegrini, sindaco di San Michele Salentino-. Il territorio è pronto e maturo per ospitare nel migliore dei modi tutti coloro che nei giorni dell’evento vorranno visitare l’esposizione, ma anche apprezzare le bellezze paesaggistiche, gustare i prodotti tipici di San Michele Salentino o pernottare in un caratteristico trullo”.

“Quando un’iniziativa che nasce in un comune della provincia di Brindisi cresce a tal punto da essere considerata un “evento” per storicità e qualità, per noi amministratori non può che essere motivo di orgoglio. Un plauso all’idea, alla tenacia e al coraggio di chi, magari tra mille difficoltà, è riuscito a far diventare la Fiera dell’Auto un appuntamento fisso di inizio estate”, ha dichiarato Antonella Vincenti, vicepresidente della Provincia di Brindisi.

“La Pro Loco di San Michele Salentino è da sempre vicina a chi organizza eventi che valorizzino il territorio, per questo anche quest’anno siamo parte della squadra di lavoro della quale fanno parte tanti giovani. Eventi come questo, che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, accendendo i riflettori sul nostro comune, non possono che fungere da stimolo proprio per le giovani generazioni, alle quali passeremo il testimone”, ha aggiunto Cosimino Bellanova, presidente della Pro Loco.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato anche il ricco calendario di iniziative che faranno da cornice all’evento fieristico. Special guest di questa edizione sarà Claudio Ciraci, tra i principali protagonisti di Masterchef 2025, originario di San Michele Salentino. Non mancheranno musica e dj set, sempre a cura di Ciccio Riccio.

Tra le novità di quest’anno ci sarà “Motori, Sapori, Tradizioni”, iniziativa che metterà insieme alle quattro ruote anche le eccellenze gastronomiche, come lu gnummariedd, il fico mandorlato e le tradizioni locali. Un sistema integrato di collaborazione che coinvolge, la comunità, i commercianti, gli artigiani, proprietari extralberghieri e professionisti del turismo. Una filosofia di promozione del territorio che punta a favorire un modello di turismo lento, diffuso, e di prossimità. L’obbiettivo è quello di destagionalizzare e inserire San Michele Salentino in un circuito turistico virtuoso che possa portare benefici e sviluppo all’intera comunità Sammichelana. Il progetto turistico vuole promuovere la destinazione, nelle sue chiavi più rappresentative: Il commercio d’auto; le macellerie, gli artigiani, e le tradizioni locali. E’ previsto un pacchetto turistico integrato per coloro che volessero trascorrere qualche giorno a San Michele Salentino che prevede: ingresso libero in fiera, degustazione, soggiorno extralberghiero in trulli e ville, esperienze e servizi navetta.

Programma eventi:

23 maggio- grande inaugurazione

24 maggio- colazione& spritz music

25 maggio- colazione& Ciccio Riccio live con Enzo Straniero

27 maggio- spritz night!

29 maggio- mortadella party

30 maggio- spritz night e Michael White live

31 maggio- colazione& Ciccio Riccio live con Enzo Straniero

1giugno- colazione e cooking live event con Claudio Ciraci di Masterchef

2 giugno- chiusura fiera/last chance