Un’iniziativa nata dal cuore e dall’impegno delle Operatrici Volontarie del Servizio Civile Universale del Progetto “In reading 23” (Virna Leozappa, Loredana Pizzuto ed Eleonora Sanna), in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII”, per portare la lettura tra le strade e le persone e renderla parte viva della quotidianità cittadina: nasce così “BiblioCorso”, una piccola libreria gratuita e all’aperto nel cuore di San Vito dei Normanni.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 7 agosto 2025 alle ore 19, in Corso Leonardo Leo, proprio di fronte alla Chiesa Santa Maria degli Angeli (nota come Chiesa Vecchia).

Un semplice espositore in legno, con dentro un mondo: romanzi, fiabe, pensieri e poesie pronti a cambiare mani, a incontrare nuovi occhi, a trovare nuove case. Un luogo di passaggio e di scoperta, dove ogni libro lasciato è un dono, e ogni libro preso è un invito a viaggiare con la mente.

Il funzionamento è semplice: prendi un libro, lascia un libro. Ma è anche qualcosa di più: un gesto concreto di fiducia, scambio e partecipazione.

Le storie sono di tutti: “BiblioCorso” è più di un punto di bookcrossing.

È un piccolo atto d’amore per la città, un invito a viverla con sguardo curioso e spirito condiviso.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione: un momento simbolico che segna l’inizio di un progetto che parla di comunità, cultura e bellezza quotidiana.