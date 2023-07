«La proposta sindacale, se colta in termini costruttivi, può offrire opportunità per azienda e lavoratori». È il pensiero espresso dal segretario generale territoriale della Fim Cisl, Michele Tamburrano, a margine dell’odierna premiazione che ha visto protagonisti 9 giovani talenti formati dall’azienda brindisina Scandiuzzi, operante nel settore dell’idrogeno e delle energie rinnovabili.

«Abbiamo risposto con piacere all’invito dell’azienda Scandiuzzi a partecipare alla premiazione dei 9 allievi reduci da un corso di formazione, utile a sviluppare competenze teoriche e pratiche nella saldatura, nel montaggio e nella carpenteria metallica. Sono trascorsi esattamente 18 mesi – ricorda il segretario generale Michele Tamburrano – da quando, difronte ad una nota stampa dell’azienda Scandiuzzi che denunciava la difficoltà a reperire personale qualificato sul territorio, rispondevamo in maniera decisa, sostenendo che le professionalità andavano create investendo sulla formazione».

La Fim Cisl, a tutti i livelli, continua a credere che solo con la buona volontà delle aziende e con la formazione si possa accorciare il gap tra domanda e offerta.

«In tal senso – aggiunge Tamburrano – questa lodevole iniziativa ne è la riprova. Negli occhi di questi ragazzi abbiamo colto soddisfazione e orgoglio per il percorso seguito. Ci auguriamo che per loro possano aprirsi, nel rispetto delle esigenze aziendali, le porte del mondo del lavoro con una prossima assunzione. Contestualmente, abbiamo riscontrato anche il compiacimento dei vertici aziendali, presenti con il presidente, il cavaliere Renzo Scandiuzzi, e con il direttore di stabilimento, l’ingegner Nicola Parisi, i quali hanno sottolineato l’importanza attribuita all’iniziativa e, a giudicare dai loro volti soddisfatti, immaginiamo che per alcuni di questi ragazzi ci sarà da subito un futuro lavorativo in Scandiuzzi».

La Fim Cisl continuerà ad offrire il proprio contributo in termini di idee e disponibilità al confronto, senza alcun risparmio in termini di impegno. «Siamo convinti, e lo ribadiamo nuovamente, che continuando a puntare seriamente sulla formazione, si possa offrire l’opportunità di riconversione e ricollocazione, in un’ottica di transizione sociale – conclude Tamburrano – ai tanti lavoratori che oggi sono fuori dal mondo del lavoro».

Ufficio stampa Fim Cisl