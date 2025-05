Finisce la stagione 2024/25 dell’US Città di Fasano, sconfitta al “San Francesco” per 4-2 dalla Nocerina nella semifinale Play-Off, comunque ben giocata dalla formazione allenata da Graziano Pistoia, in partita sino ai minuti finali.

I padroni di casa iniziano al meglio, con due conclusioni al volo di Faiello da fuori area, entrambe sugli sviluppi di calci d’angolo ed entrambe pericolose per Lombardo, che para nella prima circostanza, mentre nella seconda vede il pallone sfilare di poco a lato.

Alla prima opportunità sono però gli ospiti a passare, con Corvino che all’11’ ruba palla sulla sinistra e mette al centro per Losavio, abilissimo a portare in vantaggio i suoi con un preciso e pregevole colpo di testa che si insacca sotto l’incrocio.

I rossoneri rispondono però al 19’, con una punizione di Felleca che trova la deviazione di Troest, sventata in corner da Losavio. Dal calcio d’angolo cross di Bottalico per Marquez, che di testa firma l’1-1.

Il match resta sempre vivo e piacevole, con il Fasano che al 27’ coglie la traversa con Urquiza, partito però da posizione irregolare, e con Faiello che al 33’ prova nuovamente il tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio piazzato, con la sfera che sfila a lato.

Al 34’ giunge il vantaggio della Nocerina, con Marquez che, servito sul filo del fuorigioco da Gerbaudo, entra in area e di sinistro calcia sul primo palo, superando Lombardo. I locali insistono ed al 40’ è Vono a mettersi in proprio, partendo dalla destra ed accentrandosi, con la seguente conclusione rivelatasi però imprecisa.

Chiusa la prima frazione sul 2-1, i molossi si rendono pericolosi anche in avvio di ripresa, con un colpo di testa finito alto di Troest su cross di Felleca. La fase successiva è però favorevole alla compagine pugliese, che al 12’ va vicina al pareggio con un diagonale da posizione defilata di Losavio, che, imberccato da Murgia, impegna severamente Wodzicki. Sugli sviluppi del seguente corner Penza innesca Tangorre, ma il suo tentativo ravvicinato è debole e preda del portiere campano.

Al 16’ è il turno di Onraita ad impegnare l’estremo difensore rossonero, con un colpo di testa, da angolo di Corvino, smanacciato fuori con l’aiuto della trasversale. Va meglio al 19’ a Losavio, che, servito da un calcio piazzato del solito numero 10 biancazzurro, anticipa tutti e con una deviazione aerea realizza il 2-2.

Sempre Corvino protagonista al 25’, con una punizione dalla distanza prolungata pericolosamente dalla difesa rossonera, salvata da un intervento di Wodzicki. Al 27’ si riaffacciano invece concretamente in avanti i padroni di casa, quando gli ospiti perdono il pallone che giunge dalle parti di Faiello, il cui destro dal limite è deviato prodigiosamente in angolo da Lombardo. Sul seguente corner svetta Provenzano, ma la palla termina fuori.

Al 33’ la Nocerina torna avanti nel punteggio, con Gerbaudo che raccoglie un cross di Bottalico sul secondo palo e la mette al centro, trovando la deviazione sotto porta di Marquez, che realizza il suo terzo goal personale.

La rete spezza le gambe al Fasano, che nel prosieguo non riesce più a trovare le energie per prolungare la sfida perlomeno ai supplementari. Infatti i minuti conclusivi fanno registrare solo una punizione al 38’ di Bottalico, che cerca di sorprendere sul primo palo, trovando solo l’esterno della rete, e soprattutto la quarta rete dei molossi, realizzata da Gerbaudo, che al 47’ avanza solitario centralmente per poi lasciar partire un diagonale mancino che fulmina imparabilmente Lombardo.

Il goal del 4-2 chiude la sfida del “San Francesco” di Nocera Inferiore e soprattutto scrive la parola “fine” sulla comunque eccellente strepitosa dell’US Città di Fasano, protagonista di una splendida rimonta che ha portato i biancazzurri dalla zona retrocessione alla disputa di una meritata semifinale Play-Off.

“Torniamo a casa soddisfatti, consapevoli di essercela giocata da grande squadra a Nocera – dichiara il tecnico Graziano Pistoia – Non abbiamo alcun rammarico, perché contro un avversario molto forte abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, iniziando al meglio e provando a portare a casa la qualificazione nei 90 minuti, prendendo il goal del 3-2 nel nostro momento migliore. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario raggiungendo i Play-Off, ci siamo dimostrati combattivi anche oggi e possiamo tornare a casa contenti e orgogliosi per tutto ciò che abbiamo fatto”.

Tabellino

Nocerina-Fasano 4-2 (2-1 p.t.)

Marcatori: 11’ p.t. e 19’ s.t. Losavio (F), 19’ p.t., 34’ p.t. e 33’ s.t. Marquez (N), 47’ s.t. Gerbaudo (N).

Nocerina: Wodzicki; Fraraccio, Sparandeo, Troest, Barone; Faiello (48 ’s.t. Carnevale), Bottalico, Gerbaudo; Vono (10’ s.t. Provenzano), Marquez (37’ s.t. Favetta), Felleca (44’ s.t. Cecere). All.: Salvatore Campilongo (a disp.: Agostino, Tempre, Bollino, Belgiovine, Padalino).

Fasano: Lombardo; Urquiza, Onraita, Tangorre (37’ s.t. Marsico); Mauriello (44’ s.t. Capobianco), Penza, Murgia (39’ s.t. Ganci), Lupoli (21’ s.t. Barile); Battista, Losavio, Corvino. All.: Graziano Pistoia (a disp.: Gattuso, Kola, Orlando, Ballatore, Vicenti).

Arbitro: Michele Buzzone di Enna (assistenti Matteo D’Orazio di Teramo e Mirco Monaco di Chieti; quarto ufficiale Luigi Pica di Roma 1).

Ammonit0: Onraita (F)

Note: 2500 spettatori circa (trasferta vietata agli ospiti); angoli 9-8; recuperi 1’ p.t. – 4’ s.t.; pomeriggio inizialmente piovoso, terreno in buone condizioni.

Semifinali Play-Off: Nocerina-Fasano 4-2; Martina-Fidelis Andria 2-2 (d.t.s.). Martina finale per il miglior piazzamento in regular season.

Finale (18/05): Nocerina-Martina

Play-Out: Ugento-Manfredonia 0-1. Ugento retrocesso in Eccellenza.