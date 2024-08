In data 20 agosto il Consorzio sociale BR1 ha pubblicato i bandi di gara per i servizi di assistenza educativa domiciliare e per i servizi di sostegno alla genitorialità ed alle relazioni familiari.

Il dott. Moscara, nella sua veste di direttore del Consorzio, ha ritenuto di scegliere la pubblicazione con carattere di urgenza, fissando in 15 giorni la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Un modo di agire che va contro ogni criterio di trasparenza e che non trova alcuna giustificazione in quanto accaduto visto che fino ad oggi si è andati avanti con proroghe invece di dar vita ai bandi di gara o al processo di internalizzazione dei servizi all’interno del Consorzio, così come chiesto più volte per bloccare strane manovre legate ad assunzioni e ad aumento di ore di lavoro, per giunta senza alcuna giustificazione logica.

Allo stesso tempo, va fatto rilevare che il carattere di “urgenza” non ha reso possibile il dovuto coinvolgimento della Commissione ai Servizi Sociali, tanto più perché il dott. Moscara ha ritenuto di andare in ferie immediatamente dopo la pubblicazione del bando.

E’ evidente che ci troviamo di fronte a comportamenti inaccettabili che meritano risposte immediate da parte dell’Amministrazione Comunale. Nel frattempo, segnaleremo quanto accaduto al Prefetto di Brindisi per le valutazioni del caso.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali