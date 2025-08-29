E’ stata necessaria una denuncia, anche a mezzo stampa, perché le nostre perplessità di trasformassero in atti concreti, con la conseguente revoca della dott.ssa Daniela Laura Bove da coordinatrice del progetto sperimentale per la costituzione di uno spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti “Brindisi ti vorrei – giovani protagonisti”.
Siamo stati costretti a chiamare in causa il Segretario generale per far notare che la dott.ssa Bove risultava socia fondatrice della cooperativa sociale Amani che gestisce il centro di aggregazione giovanile del quartiere Paradiso e partecipante allo stesso avviso pubblico.
Ci troviamo di fronte, insomma, ad un chiaro caso di conflitto di interessi che nessuno si era preoccupato di rilevare.
La revoca, pertanto, sana solo in parte la questione e quanto accaduto ci induce ad andare a fondo su questa come su altre vicende legate alla gestione di servizi che – anche attraverso l’Ambito Territoriale Sociale BR1 – vedono coinvolto il Comune di Brindisi.
Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali
