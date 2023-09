Per il sesto anno consecutivo l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEMS), l’iniziativa che promuove in tutti i Paesi dell’UE un approccio alla quotidianità ecocompatibile a partire dalle modalità di spostamento urbano.

Anche in questa edizione, che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, la Commissione Europea ha ribadito l’importanza di una maggiore sinergia tra cittadinanza, associazioni, imprese e Enti per promuovere un cambiamento degli stili di vita. Il tema scelto è il risparmio energetico nella mobilità urbana.

“Da sei anni – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo portato la mobilità sostenibile in cima all’agenda amministrativa. Non si tratta di una moda, ma di un approccio per rendere più vivibile e a misura di persona la Città. In queste giornate avremo l’occasione di fare il punto sulle politiche che abbiamo avviato e riflettere sulle prospettive future. Perché il cambiamento è frutto di un percorso che coinvolge tutti e non può essere calato dall’alto con un semplice atto amministrativo.”

Come ormai consuetudine il calendario della SEMS nasce da una stretta collaborazione con Associazioni, Enti e semplici cittadini. Inoltre, quest’anno la manifestazione abbraccia idealmente Sport City, la giornata dedicata all’attività sportiva nel contesto urbano cui l’Amministrazione Comunale ha aderito e che si svolgerà in contemporanea in 123 comuni italiani il prossimo 17 settembre.

“La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – prosegue l’Assessore Sergio Tatarano – è un appuntamento ormai fisso del settembre francavillese, una occasione per sperimentare nuove soluzioni, sensibilizzare la cittadinanza e organizzare in modo più democratico gli spazi pubblici.”

Il primo appuntamento è in programma sabato 16 settembre in contrada Bax con una iniziativa a cura de Le Radici e le Ali Arciragazzi, Radici 021 e CamminaMenti Puglia APS in collaborazione con l’azienda Fratelli Lillo. Si comincerà alle 17.30 con Bax trekking, una passeggiata tra Specchie e masserie. Dalle 18.30 le strade della contrada saranno invase da bambine e bambini che si sfideranno in giochi tradizionali e saranno coinvolti in tante altre divertenti attività. Alle 19.00 si aprirà il mercatino dei prodotti a km0 con le aziende che hanno scelto di produrre nel rispetto dei ritmi della natura e in un’ottica di sostenibilità ambientale. Alle 20.30 inizierà una vera e propria festa con la musica del gruppo “Li Scarcagnuli” e la degustazione di prodotti tipici. Sarà possibile raggiungere contrada Bax in treno, con partenza alle 16.20 o 18.52, o in bus urbano che partirà dal parcheggio attiguo allo stadio alle 19.00, 20.00 e 21.00 con rientro alle 22.00, 23.00 e 24.00.

Domenica 17 settembre alle 9.00 giornata dedicata allo sport con la V Imperial Run, gara podistica di corsa su strada a cura della A.s.d. Urban Runner. L’iniziativa è inserita nel programma nazionale di Sport City.

Martedì 19 settembre alle 10.30 a Castello Imperiali l’Amministrazione Comunale e STP Brindisi illustreranno il nuovo sistema del trasporto pubblico locale con l’introduzione, in via definitiva, del servizio a chiamata.

Chiuderà la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile l’incontro di mercoledì 21 settembre alle 18.30 a Castello Imperiali su “Francavilla Città 30?” con la partecipazione di Andrea Colombo, estensore della proposta di legge sulle Città 30, e Giuseppe Galasso, Assessore alla Mobilità Sostenibile della Città di Bari.

“Cultura, sport, innovazioni e sfide. Sono tanti i temi al centro di questa edizione della SEMS. Vi aspettiamo a Francavilla Fontana – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – per confrontarci e individuare ulteriori soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita urbana.”

