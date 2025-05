In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia (dal 10 al 18 maggio) il Dipartimento di Prevenzione UOC-SIAN Igiene della Nutrizione della ASL di Brindisi ha invitato tutti i Comuni del territorio ad aderire alle iniziative che possano diffondere una corretta informazione sulla malattia celiaca.

Il Comune di San Vito dei Normanni, accogliendo positivamente l’invito, d’intesa con la Ladisa Ristorazione srl che gestisce il servizio di refezione scolastica, partecipa all’iniziativa “TUTTI A TAVOLA TUTTI INSIEME… Le giornate del menù senza glutine”.

Il prossimo 14 maggio sarà somministrato, in tutti refettori scolastici cittadini, un menù completamente senza glutine, per tutti i bambini, celiaci e non: Riso e patate al pomodoro, Arista al forno, Insalata mista con gallette di riso e frutta di stagione.

Una semplice iniziativa ma davvero importante per sensibilizzare tutta la società sul tema e rendere più inclusivo il momento importante del pranzo negli ambienti scolastici.