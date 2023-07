Festa Grande a Mesagne (Br) da sabato 15 a lunedì 17 luglio con i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, patrona della cittadina brindisina, che si concluderà con il concerto di Albano Carrisi in Piazza Vittorio Emanuele II.

Si parte alle ore 19.30 di sabato 15 con la processione che partirà dalla Chiesa Madre per poi prelevare, dalla Basilica del Santuario del Carmine, il Venerato Simulacro della Beata Vergine del Monte Carmelo. Davanti alla Porta Grande, il sindaco Antonio Matarrelli sarà protagonista dell’antico rito della “consegna delle chiavi”.

Alle ore 21.30 la cassa armonica in Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il Concerto Bandistico Cittadino “Fasano-Leo” – Città di Mesagne diretto dal Direttore M. Francesco Poci.

Domenica 16 luglio al mattino è previsto il Giro musicale per le vie della Città a cura del Concerto Bandistico Cittadino “Fasano-Leo” – Città di Mesagne.

Dalle 19.00 alle 21:00 spettacolo itinerante per le vie del centro storico della Banda Giovanile Città di Mesagne. Concerto in cassa armonica a cura dell’Associazione Note nel Pentagramma.

Alle ore 19.30 celebrazione presieduta dal novello sacerdote mesagnese Don Antonio Carriero.

Alle 21.30 Terra Ròss in concerto “Italians Folks Musicians” e a mezzanotte spettacolo pirotecnico in c.da Materdomini

Lunedì 17 luglio alle 18.30 celebrazione conclusiva presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini (diretta Live disponibile su “Quimesagne”). Alle 19.30 solenne processione per le vie della Città. A seguire spettacolo pirotecnico.

Alle 22 in Piazza Vittorio Emanuele II Albano Carrisi in concerto.

PROGRAMMA

Sabato 15 Luglio

Ore 19.30 – La processione partirà dalla Chiesa Madre per poi prelevare dalla Basilica del Santuario del Carmine il Venerato Simulacro della Beata Vergine del Monte Carmelo. Davanti alla Porta Grande, il Sindaco sarà protagonista dell’antico rito della “consegna delle chiavi”.

Ore 21.30 – La cassa armonica in Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà il Concerto Bandistico Cittadino “Fasano-Leo” – Città di Mesagne diretto dal Direttore M. Francesco Poci.

Domenica 16 Luglio

Al mattino – Giro musicale per le vie della Città a cura del Concerto Bandistico Cittadino “Fasano-Leo” – Città di Mesagne.

Ore 19.30 – Celebrazione presieduta dal novello sacerdote mesagnese Don Antonio Carriero.

Dalle 19.00 alle 21:00 – Spettacolo itinerante per le vie del centro storico della Banda Giovanile Città di Mesagne. Concerto in cassa armonica a cura dell’Associazione Note nel Pentagramma.

Ore 21.30 – Terra Ròss in concerto “Italians Folks Musicians”

Ore 00.00 – Spettacolo pirotecnico c.da Materdomini

Lunedì 17 Luglio

Ore 18.30 – Celebrazione conclusiva presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini. Diretta Live disponibile su “Quimesagne”

Ore 19.30 – Solenne processione per le vie della Città. A seguire spettacolo pirotecnico.

Ore 22.00 – In Piazza Vittorio Emanuele II: Albano Carrisi in concerto.

PugliArmonica – Nel cuore della tradizione