Continua su solidi basi il progetto del neonato Consorzio Albergatori di Monopoli “Puglia Centrale”. Obiettivo principale è la costituzione della DMO (Destination Management Organization) che vada da Monopoli sino a Brindisi.

Nei giorni scorsi, i consorziati si sono incontrati per approfondire l’argomento.

Il presidente Enzo Diroma ha illustrato la cronologia e gli adempimenti che la Legge Regionale prevede in vista della definizione dei dettagli operativi.

La legge definisce le DMO come organizzazioni che gestiscono e promuovono il turismo di una determinata area, la “Puglia Centrale, in questo caso, ma non fornisce istruzioni dettagliate sulla costituzione. In particolare, è necessario definire quali siano i soggetti partecipanti: chi può entrare a far parte della DMO (es. comuni, privati, associazioni, ecc.); le quote associative, ovvero come saranno definite le quote da versare per la partecipazione alla DMO; la gestione dei fondi la governance della DMO.

“E’ una grande opportunità – afferma Enzo Diroma – che porterà frutti sul territorio per i prossimi anni. Ciò comporterà un migliore coordinamento delle attività turistiche, creando valore per il territorio e migliorando l’esperienza dei visitatori, oltre a favorire un turismo più sostenibile e partecipato.”

In pratica Ie DMO, non solo hanno un ruolo di primo piano nella promozione e nella commercializzazione delle mete turistiche, ma risultano ancora più importanti, nel guidare lo sviluppo di quel territorio.

Ad oggi, non solo molti imprenditori turistici hanno aderito al progetto portato avanti da Enzo Diroma insieme ad altri esperti del settore, ma anche molti Comuni della fascia costiera adriatica, da Monopoli a Brindisi, e dell’immediato entroterra hanno dato una prima valutazione positiva al progetto.

Nel corso dell’incontro, gli imprenditori turistici hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento di ben cinque “Bandiere Blu” tra Brindisi e Monopoli, con la riconferma per Fasano, Ostuni, Carovigno, Polignano a Mare e Monopoli.