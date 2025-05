Una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nella giornata odierna sulla Strada Provinciale 74, nel territorio del Comune di Mesagne, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un trattore agricolo. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato, schiacciando il conducente rimasto incastrato sotto la struttura.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di liberare l’uomo e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto. Contestualmente, è stata effettuata la messa in sicurezza dell’intera area per prevenire ulteriori rischi.