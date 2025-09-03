September 3, 2025
Set 3, 2025    Posted by    news 0

La FIALS denuncia con fermezza il grave stato di insicurezza all’Ospedale “Perrino”. Nonostante numerose segnalazioni, denunce e richieste di intervento, la Direzione ASL non ha ancora attivato sistemi di videosorveglianza adeguati a protezione dei lavoratori e dell’utenza. Negli ultimi mesi si sono verificati furti ai danni dei dipendenti nel parcheggio interno, atti vandalici come il taglio delle gomme e furti ripetuti a lavoratori all’interno del reparto di Oncologia; mentre ad aprile anche una lavoratrice del reparto di Medicina ha subito un episodio che conferma le criticità presenti. Nonostante tutto, non sono state adottate misure concrete. La situazione è intollerabile e mette a rischio l’incolumità di chi lavora ogni giorno per la salute dei cittadini. È inaccettabile che, mentre il presidio di Francavilla Fontana ha recentemente implementato un moderno sistema di controllo degli accessi, a Brindisi non si conosce nemmeno lo stato reale delle telecamere esistenti, lasciando personale e cittadini esposti a rischi evitabili. La FIALS chiede un incontro urgente al Direttore Generale dell’Asl Brindisi, alla presenza di tutte le strutture competenti, per conoscere lo stato reale del sistema di videosorveglianza, ottenere gli elenchi aggiornati delle aree monitorate e gli atti di gara relativi a gestione e manutenzione del sistema. Non tollereremo ulteriori ritardi. La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini deve diventare una priorità immediata e concreta.

Related Posts

Colpo di fortuna a Brindisi: vinto mezzo milione di euro al Caffè Matteotti

Sanità, Leoci: “Il nostro sistema regionale ancora una volta promosso da Gimbe”

Da Torre Guaceto alla Garden Route in Sudafrica l’alleanza per la tutela del mare in nome della Biosfera Unesco: al via le attività per bambini

Piano B: sabato 6 settembre concerto all’alba di Arturo Stalteri al Porticciolo Turistico

Barocco Festival Leonardo Leo: dal penitenziario alle grotte: un giorno di musica

Caos e disagi per la raccolta sangue in Piazza Duomo: la nota ufficiale dell’AVIS

No Comments

Leave a Comment