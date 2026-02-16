Grande risultato per la giovane atleta Sofia Linnea Sternativo, che saltando la misura di 1.66m ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in alto ai Campionati Italiani Under 18 indoor, svoltisi ad Ancona Domenica 15 Febbraio.

L’atleta Francavillese classe 2010 frequenta il secondo anno del liceo scientifico “Ribezzo” e si distingue per talento, determinazione e continuità di rendimento.

Il secondo posto ottenuto ad Ancona rappresenta la conferma di un percorso già brillante: lo scorso ottobre, infatti, aveva già conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Under 16 di Viareggio, dimostrando una progressione tecnica costante. Nonostante sia al primo anno di categoria Under 18, Sofia è riuscita a migliorare ulteriormente la propria misura, confermandosi tra i migliori prospetti italiano del salto in alto femminile.

Una gara vissuta intensamente da Sofia, che ha dovuto sbaragliare una concorrenza molto agguerrita a suon di salti, fino al giocarsi il titolo italiano sulla misura di 1.68m con la brava veneta Sofia Zanon, un anno più grande di lei che alla fine ha avuto la meglio sulla gara, aggiudicandosi il titolo Italiano.

Questo importante risultato la proietta ora verso un possibile obiettivo internazionale: la partecipazione ai Campionati Europei Under 18 in programma il prossimo luglio a Rieti. Un traguardo certamente ambizioso ma concreto. Traguardo che potrà essere raggiunto continuando a lavorare con tanto impegno e dedizione assieme al suo allenatore il prof. Giancosimo Pagliara.

Sofia veste la maglia della società APS Due Mondi e ad Ancona con il suo argento ha rappresentato l’intero meridione in quanto è stata l’unica finalista italiana proveniente dal sud Italia, ulteriore motivo di orgoglio per tutto il movimento dell’atletica giovanile che compie grandi sforzi riferiti spesso alla carenza di strutture adeguate.