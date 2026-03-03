Il Soroptimist International d’Italia promuove la partecipazione di giovani donne selezionate dai Club del Soroptimist International d’Italia al corso di formazione “WOMEN DRIVING PROGRESS” realizzato dalla Scuola di Management dell’Università BOCCONI di Milano e finalizzato favorire l’empowerment delle giovani donne e fornire competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership. L’iniziativa è rivolta a donne di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 31 marzo 2025), con laurea specialistica o magistrale, buona conoscenza della lingua inglese, residenti a Brindisi e provincia

Il percorso formativo, svolto da docenti della SDA Bocconi, si articola in tre giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi:

– I edizione: 20-21-22 maggio 2026

– II edizione: 17-18-19 giugno 2026

La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al corso.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 marzo 2026 all’indirizzo email brindisisoroptimist@libero.it e allo stesso indirizzo email potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni.



COMUNICATO STAMPA SOROPTIMIST BRINDISI