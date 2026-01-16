La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata del 12 gennaio 2026 ha proceduto all’arresto di un pregiudicato brindisino, classe ‘70, già in detenzione domiciliare, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

All’arresto del predetto si è giunto nell’ambito di un’attività di perquisizione effettuata d’iniziativa presso la sua abitazione a fronte di forti sospetti in merito al suo coinvolgimento in attività illecite connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione effettuata a carico dell’uomo sono stati rinvenuti, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, 35 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e denaro contante pari a 1.500,00 Euro.

Alla luce di quanto rinvenuto, il soggetto è stato pertanto tratto in arresto e, per come disposto dal pubblico ministero di turno, all’esito delle formalità, tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi in attesa dell’udienza di convalida.