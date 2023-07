Dalla accoglienza alla integrazione e, ovviamente, anche all’azione.

Martedì 18 luglio, per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2023, a San Vito dei Normanni si terranno delle belle e coinvolgenti iniziative proposte e realizzate dal Consorzio Hera e dalla Cooperativa Sociale Oasi, enti gestori del Progetto Sai 1249Pr1, che accoglie nuclei familiari migranti bisognosi di aiuto.

Il programma prevede alle ore 18, in via San Giovanni, il “Laboratorio di Circo”, realizzato in collaborazione con l’Asd Circolare, dedicato a bambini e non solo, con giochi di gruppo e prove esperienziali delle discipline circensi. Alle 20:30, sul palco di piazza Leo, “Pinocchio, una favola senza tempo. Il Musical”, una straordinaria produzione della Compagnia Atto Terzo.

“In questi giorni – spiega Antonella Semeraro, coordinatrice del Progetto Sai 1249 Pr1 di San Vito dei Normanni – si è tenuto un laboratorio teatrale di preparazione dello spettacolo di Pinocchio, al quale hanno partecipato con impegno ed entusiasmo tutti i beneficiari del Progetto con la preziosa collaborazione della Compagnia Atto Terzo di Mesagne”.

“I laboratori – aggiunge l’assistente sociale Giusy Caliandro – si sono svolti presso Casa Carbotti e, oltre ad essere un piacevole momento di socialità, hanno rappresentato un’altra opportunità di integrazione e la possibilità di far crescere e sviluppare relazioni comunitarie tra generazioni e culture”.

“Ancora un’occasione per rendere visibile all’intera cittadinanza i frutti del quotidiano lavoro che si svolge nell’ambito del Progetto di accoglienza e integrazione” afferma Gianluca Pezzolla della Cooperativa Oasi, a nome dei due enti gestori. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco della città, Silvana Errico, che sottolinea come l’evento sia stato “doverosamente inserito nel calendario degli eventi estivi confezionato dalla Amministrazione Comunale”.