Taricata a Lido Bianco di Specchiolla (Carovigno, Br), per la vigilia di Ferragosto. Suoni, danze, colori per una commistione di arte, storia, appartenenza: domani, 14 agosto, a partire dalle 21.00 lo storico gruppo di pizziche e canti popolari della Città di San Vito dei Normanni, porterà il suo repertorio in riva al mare per una magica notte all’insegna delle radici e dell’identità culturale.

E, anche se per altrui volontà dopo oltre vent’anni è stata interrotta l’attesa tradizione del suo concertone di Ferragosto in una sempre gremitissima piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni, Taricata non farà mancare le sue melodie, il suo ritmo, la sua incessante voglia di fare musica e ricerca, il suo amore per il pubblico partecipe e affezionato. Lo farà con gli strumenti dei talentuosi maestri del gruppo e con la frenesia del ballo delle danzatrici Stefania Ancora e Amalia Attorre.

A fare da filo conduttore saranno le contaminazioni e gli intrecci di stili e provenienze che da sempre aggiungono bellezza al repertorio dei Taricata e ispirano il M° Mario Ancora, erede della ricca tradizione musicale popolare oltre che interlocutore privilegiato dei testimoni del passato e guida feconda di numerosi musicisti di diverse generazioni. Lo stesso M° Ancora festeggia quest’anno i suoi 50 anni di musica e palco.

Taricata, che significa radice feconda, nei suoi concerti, rende palpabile il legame profondo tra la cultura di ieri e quella di oggi, tra la sua musica e la terra a cui appartiene, fatta di ulivi sinuosi, di fatica e voglia di riscatto, di orgoglio identitario ritrovato e di impegno a vivere bene insieme.