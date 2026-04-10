Si è svolto oggi, presso l’IISS Majorana di Brindisi, l’incontro del progetto “Storie d’Impresa”, promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, con l’obiettivo di portare nelle scuole testimonianze reali di imprenditoria e creare momenti di confronto con le nuove generazioni.

Un’occasione significativa durante la quale sono state condivise esperienze concrete, storie di scelte, coraggio e percorsi imprenditoriali, offrendo alle studentesse e agli studenti spunti di riflessione e ispirazione.

Un sentito ringraziamento al Dirigente scolastico Salvatore Giuliano per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata.

All’incontro hanno preso parte le Consigliere di Parità della Provincia di Brindisi, Avv. Maria Elisabetta Caputo e Dott.ssa Anna Rita Bruno, il cui contributo ha arricchito il confronto sui temi delle pari opportunità e del valore dell’imprenditoria femminile.

Le testimonianze sono state portate da: Divina Greco di Impresa Donna Confesercenti Brindisi, Giulia Petronella, Daniela Costantini, Rossella Bianco, Leda Conte e Francesca Verga, che hanno condiviso con i ragazzi il proprio percorso imprenditoriale, tra sfide, crescita e determinazione.

“Storie d’Impresa” si conferma un progetto capace di creare connessioni tra territorio, istituzioni e giovani, valorizzando esempi positivi e promuovendo una cultura d’impresa consapevole.

Impresa Donna Confesercenti Brindisi continuerà a portare avanti questo percorso, rafforzando la rete tra donne e offrendo nuove opportunità di crescita e confronto.