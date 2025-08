Appuntamento in Piazza Orsini del Balzo il 7,8,9 agosto 2025 star ore 21.30

Tutto pronto per gli eventi dello Stupor Mundi Festival a Mesagne: tre appuntamenti imperdibili nella suggestiva cornice di Piazza Orsini del Balzo.

L’iniziativa è realizzata dalla New Music Promotion con il supporto del Comune di Mesagne.

Si parte il 7 agosto con Simone Cristicchi: dopo aver conquistato il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Quando sarai piccola”, l’artista torna dal vivo con uno spettacolo da non perdere, dal titolo “Dalle tenebre alla luce” (ingresso a pagamento: link).

L’8 agosto sarà la volta di Edoardo Bennato, il menestrello che ha strappato il rock ai suoi cliché portandolo a parlare napoletano, con l’armonica tra i denti e la chitarra sempre un po’ stonata ma autentica. A 78 anni, l’artista partenopeo torna sui palchi italiani con il “Sono Solo Canzonette Tour 2025”, vero e proprio manifesto del suo spirito anarchico, favolistico e ancora irresistibilmente attuale.

Peter Pan impertinente e visionario, Bennato ripercorrerà decenni di musica in cui ha trasformato la ribellione in poesia e l’ironia in potenza lirica. Da L’isola che non c’è a Il gatto e la volpe, passando per Un giorno credi, ogni tappa del tour è una chiamata all’avventura per chi ha ancora voglia di cantare fuori dal coro (ingresso a pagamento: link).

Il 9 agosto, con ingresso gratuito, saliranno sul palco dello Stupor Mundi i La Crus, per celebrare i 30 anni dal loro primo e omonimo album con un imperdibile tour celebrativo. Durante lo spettacolo, la prima parte sarà dedicata alla riproposizione integrale – in rigoroso ordine di scaletta – del loro iconico album d’esordio, pubblicato nel 1995 da WEA.

La Crus fu un successo clamoroso, apprezzato da pubblico e critica, e vinse numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Ciampi, il Premio della Critica di Max Generation, il referendum di Musica & Dischi (Miglior Debutto Pop & Rock) e la Targa Tenco 1995 come Migliore Opera Prima.

Nel live ci sarà spazio anche per i grandi classici del gruppo, affiancati da alcuni brani tratti dal loro ultimo album, “Proteggimi da ciò che voglio”, pubblicato lo scorso 22 marzo.