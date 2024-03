Il movimento, che nasce dalla Sicilia, da sempre attento alla valorizzazione dei territori e degli amministratori locali che oggi si riconosce una vocazione nazionale, è impegnato in questi mesi nell’organizzazione della sua struttura e nel radicamento territoriale. Nell’assemblea regionale del 18 febbraio il territorio brindisino ha visto riconosciuta la sua peculiarità e la sua autonomia per economia, tessuto sociale, problematiche legate al lavoro e alla tutela dell’ambiente, attraverso l’individuazione nelle persone della Dott.ssa Tiziana Motolese – commissaria per la citta’ di Brindisi – e dell’Avv. Mario Mancini – commissario per la provincia di Brindisi – da sempre attivi e attenti alle questioni e problematiche del territorio.

Riconoscimento ancora maggiore dovuto al diritto di cittadinanza che Brindisi ha ottenuto nel direttivo regionale con la nomina dell’Avv. Mario Mancini a Vice Presidente e – sempre nel direttivo regionale – della Dott.ssa Motolese che guiderà il Programma Politico del movimento, lavorando per sviluppare strategie e proposte innovative per la visione programmatica della regione che verrà. La politica attuale e contemporanea impone “sentinelle” sui territori che sappiano leggere le ripercussioni che le scelte politiche implicano e che sappiano essere ricettori delle istanze che dovranno essere portate avanti anche in vista delle prossime competizioni elettorali.

Il direttivo ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dall’On.le Cateno De Luca – leader di Sud Chiama Nord – e dall’On. Laura Castelli – Presidente confederale – proprio in occasione dell’assemblea regionale del 18 febbraio, attenti ai bisogni e alla necessità di questa bellissima terra. ancora e non da ultimo, nella prima Assemblea Nazionale di Sud Chiama Nord tenutasi a Taormina i giorni 1-2 Marzo, l’on.le Anna Macina – Avvocato e già Sottosegretario alla Giustizia – è stata chiamata quale componente del Coordinamento Nazionale del partito con delega al Dipartimento Giustizia.

Il comitato Sud Chiama Nord di Brindisi e Provincia può essere contattato per ogni evenienza alla seguente email: sudchiamanordbrindisi@gmail.com