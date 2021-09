Nell’ambito del progetto “Strade Volontarie 2021”, il CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, con il patrocinio del Comune di Mesagne e in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale BR4, organizza il convegno sul tema “Il valore dell’acqua, la dimensione educativa, le scelte politiche, la missione del volontariato”. L’incontro si svolgerà sabato 2 ottobre alle ore 17.30 nell’Auditorioum del Castello.

Partecipano: Rino Spedicato, CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”; Antonio Calabrese, Presidente del Consorzio per la gestione dell’Ambito territoriale sociale BR4; Mario Palmisano Romano, Dirigente dell’Istituto scolastico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne; una rappresentanza degli studenti impegnati nel progetto Erasmus dal titolo “Water is life”. Intervengono: Antonio Matarrelli, Sindaco del Comune di Mesagne e Presidente di A.I.P. – Autorità Idrica Pugliese; Francesca Portincasa, Coordinatore industriale e direttore reti e impianti AQP; Fabio Pollice, Rettore dell’Università del Salento; Drissa Kone, Presidente Comunità africana in provincia di Brindisi.

“Acqua, vita e solidarietà saranno le parole-chiave di questo incontro che ha come tema centrale l’uso responsabile e solidale dell’acqua, bene prezioso dell’umanità, non ancora a disposizione di tutti”, spiega Rino Spedicato, richiamando il punto 6 dell’“Agenda 2030”, il programma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che ingloba 17 obiettivi, che i 193 Paesi sottoscrittori si sono impegnati a raggiungere entro l’anno indicato nel nome.

“L’efficientamento idrico sui territori, il trattamento delle acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego sono alcuni dei traguardi che Aip persegue ogni giorno attraverso investimenti mirati. Identico impegno viene indirizzato al supporto e al rafforzamento della partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell’acqua e degli impianti igienici”, dichiara il Sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, che da giugno dello scorso anno è presidente dell’Autorità idirica pugliese, anticipando alcuni contenuti che verranno approfonditi nel corso dell’iniziativa di sabato.