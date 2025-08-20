Prosegue con la sua carica di socialità, storia, attualità, firme d’autore e intrattenimento la proposta culturale dedicata alla provincia di Brindisi rientrante negli appuntamenti del tour della Taberna Libraria di Latiano tra libri e musica. Nei prossimi giorni nelle piazze della provincia di Brindisi in programma una serie di appuntamenti con nomi importanti e proposte musicali, come conviene al ruolo della libreria latianese, punto di riferimento per la promozione culturale del territorio.

Sicuramente tra i protagonisti del calendario estivo spicca l’evento “Il cielo bruciava di stelle”, in programma giovedì 21 agosto in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni con il patrocinio del Comune di San Vito, venerdì 22 agosto in Piazza Donnolo a Oria patrocinata dall’Amministrazione Comunale della città del Torneo dei Rioni e sabato 23 agosto nel Parco delle Rimembranza a Erchie con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale ercolana.

La nuova proposta musical-culturale della Taberna Libraria è uno spettacolo originale che intreccia musica e narrazione per raccontare un periodo storico cruciale per l’Italia, segnato da profondi mutamenti sociali e culturali. Il giornalista brindisino Nico Lorusso, affiancato dal responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie, alternandosi alle proposte musicali live di Ludovica e Sergio, guidano il pubblico in un viaggio che unisce canzone d’autore e memoria collettiva, rievocando gli anni tra la fine della stagione del “piombo” e l’inizio degli effervescenti anni Ottanta, in un racconto fatto di suoni, parole e storie emblematiche.

Tre giorni consecutivi anche per la presentazione del libro “Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale” (Editore Fazi) di Luigi De Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli che sarà possibile incontrare martedì 25 agosto in Piazzetta San Giovanni Paolo II a San Michele Salentino il cui comune patrocina l’evento, mercoledì 26 agosto in Piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni patrocinato dall’Amministrazione Comunale e giovedì 27 agosto nell’Anfiteatro di Riva Marina località costiera di Specchiolla con patrocinio del Comune di Carovigno.

Da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica Italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi. Dalla Prima Repubblica a oggi il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia.

Taberna Libraria di Latiano invita cittadini, appassionati e curiosi a partecipare numerosi: ogni tappa sarà un’occasione per nutrire mente e spirito, condividendo insieme il valore della cultura.