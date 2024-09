Nota dell’Assessore al Bilancio del Comune di Brindisi Caterina Cozzolino

Abbiamo appreso attraverso la stampa il contenuto della lettera che Confindustria ha inviato ai propri associati in riferimento all’attuale Regolamento per la disciplina della Tari.

Riteniamo che non sia necessaria alcuna iniziativa “che faccia clamore” perché siamo perfettamente consapevoli della gravissima crisi in cui versa il comparto produttivo della nostra città e quindi siamo impegnati, con il pieno coinvolgimento del Sindaco Marchionna, ad individuare soluzioni che rendano più accessibile il pagamento di tale tributo attraverso modifiche al Regolamento che sono già in fase di elaborazione e che contiamo di sottoporre, nell’arco di poche settimane, all’esame del Consiglio Comunale, avendo individuato preventivamente le coperture economiche.

Il tutto, in un clima di piena collaborazione con le associazioni di categoria che rappresentano il tessuto produttivo cittadino, con il chiaro intento di individuare le soluzioni economicamente più convenienti e compatibili con le esigenze determinate dalla gestione del complesso settore dei rifiuti.

E’ evidente che una soluzione definitiva al problema della esosità della Tari sarà possibile con il completamento dell’impiantistica dei rifiuti su cui l’Amministrazione Comunale sta incalzando la Regione Puglia, a beneficio delle imprese e di tutte le famiglie brindisine.