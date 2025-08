Giochi e meraviglia tra gli ulivi del Parco di Santa Maria di Agnano di Ostuni: mercoledì 6 agosto 2025, Teatro Madre Festival propone un lungo pomeriggio che si protrae fino a sera, all’insegna della spensieratezza e dello stupore.

Ritorna anche in questa edizione tutta l’allegra energia del Festival dei Giochi, curato da Casarmonica, per proporre un pomeriggio (a partire dalle h. 18.00) all’aria aperta tra salti, rincorse e risate: si gioca a campana, si salta la corda, si rincorrono cerchi, si tira una lunga fune e si corre tra gli ulivi, in un’atmosfera gioiosa che restituisce ai bambini (e non solo) il valore del gioco semplice, condiviso, autentico. Solo mani, voci, piedi, un po’ di sudore e cuori leggeri.

Alla stessa ora, in alternativa, sarà possibile unirsi alla visita guidata per scoprire le meraviglie storiche e naturali del Parco con le guide di InfoPoint-Ostuni. La visita è gratuita per coloro che acquistano il biglietto dello spettacolo serale.

Alle 21.00, tutti nell’anfiteatro per accogliere la compagnia Lannutti & Corbo con “All’incirco varietà”, il loro spettacolo tout public (consigliato dai 6 anni) che mescola circo, teatro e cabaret in un crescendo di comicità, acrobazie, magia e poesia. Sul palcoscenico, Lannutti & Corbo daranno vita ad un varietà surreal-popolare, abitato da personaggi bizzarri e assurdi: un imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il mago della Maiella e la sua assistente, e altri eventuali e vari.

La Compagnia Lanutti&Corbo nasce dall’incontro di due artisti nella vita e sul palco; Domenico Lannutti (Italia) e Gaby Corbo (Argentina) entrambi sulla piazza dal 1995. Domenico Lannutti è un comico, attore, mago, autore, regista e insegnante di teatro comico, mentre Gaby Corbo è acrobata, attrice e insegnante di circo teatro. Nel 2012 fondano insieme la P. I. P. P. U. Piccola Impresa Per Produrre Umorismo, con l’obiettivo di fondere le arti per produrre meraviglia a 360°. Oltre che nei più importanti festival di teatro di strada in Italia, hanno rappresentato I loro spettacoli in Lussemburgo, Turchia, Grecia, Paesi Bassi.

Teatro Madre Festival continua, venerdì 8 agosto con una delle più amate compagnie italiane di circo contemporaneo, Magdaclan e la sua “Sic Transit”, una “cerimonia sacra di circo profano”.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 8 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 7

Visita alla grotta (ore 18:00): gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo