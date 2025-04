È ormai alle porte l’avvio della nuova gestione del servizio di igiene urbana a Brindisi. Tecknoservice, l’azienda che subentrerà ad AVR (già Teorema) in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato, si prepara a rilevare ufficialmente l’incarico a partire dal 1° maggio. Mentre l’iter formale si avvia alla conclusione, sul territorio si registrano già i primi effetti concreti del cambio di gestione.

Da giorni, infatti, si assiste a una “pacifica invasione” di mezzi Tecknoservice che transitano per le vie della zona industriale. Si tratta della nuova flotta di automezzi per la raccolta dei rifiuti, fornita da Coseco Industrie Group, azienda di punta nel settore della progettazione di veicoli per la gestione dei rifiuti solidi urbani. I mezzi, già personalizzati con i loghi aziendali, sono destinati ai capannoni recentemente acquisiti dall’azienda, che diventeranno il cuore operativo del servizio a Brindisi.

Parallelamente all’arrivo della nuova flotta, Tecknoservice ha completato gran parte delle procedure necessarie per l’avvio dell’attività: la verifica dei requisiti, la formalizzazione dei contratti per le sedi operative e la predisposizione delle attrezzature. Restano solo alcuni dettagli da definire, ma l’iter conclusivo è previsto già per la prossima settimana.

Un altro nodo centrale riguarda il personale: l’azienda ha attivato il processo di transizione secondo quanto previsto dall’art. 6 del Contratto Nazionale, richiedendo l’elenco dei dipendenti attualmente in forza ad AVR per avviare il confronto con i sindacati e garantire la continuità occupazionale.

Con oltre duecento comuni serviti in tutta Italia e una presenza già consolidata nella vicina Mesagne e a San Vito dei Normanni, Tecknoservice si presenta a Brindisi con una struttura solida e un approccio orientato all’innovazione e al rispetto delle regole. La città si prepara così a voltare pagina nella gestione dei rifiuti, puntando su efficienza, sostenibilità e tutela del lavoro.