Torna a vivere il campo polivalente del quartiere San Lorenzo dopo anni di abbandono e degrado.

Il recupero del terreno di gioco, voluto dall’Amministrazione Comunale, è stato finanziato con fondi POR Puglia 2014-20 per la valorizzazione delle strutture sportive.

Grazie a questo intervento cresce il numero di infrastrutture dedicate allo sport di proprietà comunale e si dota il quartiere San Lorenzo di una risorsa che porterà benefici anche sul piano sociale.

“Abbiamo voluto dare nuova vita ad un luogo abbandonato e che per troppi anni è stato l’emblema della resa nei confronti dei vandali. Ribadiamo con forza – afferma il Sindaco Antonello Denuzzo – che l’Amministrazione Comunale c’è e non si arrenderà mai davanti a chi distrugge i beni pubblici. La rassegnazione sarebbe un atteggiamento illogico che priverebbe la cittadinanza di opportunità di incontro e crescita. Al contrario, presidieremo e ci adopereremo per affidare in gestione la struttura, perché solo così potrà esprimere al massimo tutte le sue potenzialità.”

L’intervento di recupero è consistito nel rifacimento della pavimentazione con la predisposizione del terreno per il calcetto, il tennis e la pallamano, il ripristino della recinzione e dell’illuminazione. Installato, infine, un sistema di videosorveglianza per vigilare sulla sicurezza dell’area.

Il percorso che ha condotto alla realizzazione dell’opera è stato avviato nell’ottobre del 2019 e ha visto la cittadinanza partecipare attivamente nella definizione del progetto che è stato poi successivamente candidato al bando regionale.

Nel corso dell’incontro con la cittadinanza e le associazioni, cui presero parte il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce, l’ex Assessore Antonio Martina e l’Ing. Irene Licari dell’Ufficio Tecnico, emerse con forza il valore simbolico del recupero di questa opera pubblica come occasione per il quartiere e opportunità da offrire ai giovani francavillesi.

“La restituzione alla collettività del campo polivalente – conclude l’Assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – anticipa idealmente il processo di rigenerazione urbana accrescendo la qualità dei servizi e fornendo uno strumento di promozione sociale. Questo luogo si candida a diventare un attrattore naturale di giovani che qui potranno divertirsi e socializzare.”

Chiuso il cantiere ora si attende solo la pubblicazione del bando per la gestione della struttura e l’avvio della fruizione pubblica dell’opera.

Comune di Francavilla Fontana