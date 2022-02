Prosegue la campagna di raccolta fondi “Musa… una cannuccia per dar fiato a un sogno”che AccordiAbili sta portando avanti a vele spiegate. Questa volta a scendere in campo a favore dell’associazione fasanese presieduta da Vincenzo Deluci è Paolo Daniele che domenica 20 febbraio presso il Teatro Paolo Grassi di Cisternino, inizio ore 20,00, terrà il concerto evento che chiuderà la campagna di crowdfunding promossa sulla piattaforma eppela.com, la cui chiusura è stata rinviata al 28 febbraio prossimo per consentire lo svolgimento di altri eventi di raccolta fondi che sono stati organizzati negli ultimi giorni.

“The sound of breath – movie” è anche il nome del nuovo Cd di Paolo Daniele, uno dei migliori armonicisti del panorama musicale italiano, che sul palco del teatro Grassi sarà accompagnato dalla chitarra del bravissimo e giovanissimo Nicola Lepore. In questo concerto Daniele presenterà la sua ultima fatica discografica e suonerà le armoniche cromatiche, diatoniche ed anche il vibrandoneon, strumento raro, del quale esistono solo cinquanta esemplari al mondo.

La campagna di raccolta fondi, intanto, prosegue a gonfie vele avendo, in circa quattro settimane, coinvolto circa 100 donatori ed accumulato più di 7.000 euro che permetteranno di realizzare almeno sette M.U.S.A.

“Vi invito a partecipare numerosi al concerto di domenica, dichiara Vincenzo Deluci, sono sicuro che chi ci sarà, rimarrà ammaliato dalle musiche di Paolo.

L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi oltre ad essere in possesso di green pass rafforzato ed indossare la mascherina FFP2. Per chi vorrebbe conoscere meglio Paolo e la sua musica abbiamo pensato di organizzare la diretta facebook “Aspettando The sound of breath – movie” che faremo sabato sera alle ore 20,00 dalla pagina di AccordiAbili in collaborazione con Art Fashion Dream.”

“Dobbiamo ancora fare un piccolo sforzo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati: realizzare 10 nuovi M.U.S.A.. – prosegue Deluci – Non dobbiamo smettere di divulgare la campagna per far arrivare nuove donazioni”. Sostenere