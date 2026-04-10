Si terrà lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17.00, presso la Sala consiliare del Comune di Torchiarolo, il convegno promosso dal CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

L’iniziativa, dal titolo “Organizzare la speranza, costruire comunità generative, promuovere percorsi di pace e solidarietà”, si propone come momento di confronto aperto tra volontari, amministratori pubblici e operatori del sociale su temi centrali per il futuro delle comunità locali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Torchiarolo e vicepresidente della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese. Seguirà il dialogo coordinato da Rino Spedicato, referente regionale FQTS Puglia – Formazione Quadri del Terzo Settore.

Al confronto prenderanno parte Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni “La Meridiana” di Molfetta; Massimiliano Fiorentino, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia; Valentina Farina, assistente sociale e responsabile dell’Area Welfare del Comune di Torchiarolo, nonché garante delle persone private della libertà personale per la provincia di Brindisi; e Luigi Conte, presidente del CSV Brindisi-Lecce.

Il convegno si inserisce nel ciclo di incontri territoriali promossi dal CSV con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra enti locali, Terzo settore e cittadinanza. Al centro dell’attenzione, il tema della speranza come leva concreta di sviluppo sociale e coesione comunitaria.

Durante l’incontro si tornerà a riflettere anche su alcuni aspetti della riforma del Terzo settore, con particolare riferimento agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione. Alla luce della sentenza n. 131 della Corte Costituzionale e delle successive linee guida ministeriali, questi strumenti vengono sempre più considerati leve operative capaci di orientare processi condivisi e generare valore pubblico.

L’iniziativa punta a consolidare una visione partecipata delle politiche sociali, nella quale la collaborazione tra istituzioni e comunità rappresenta un passaggio decisivo per costruire percorsi di solidarietà, inclusione e sviluppo.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, operano o sono interessati al mondo del volontariato e dell’impegno civico.