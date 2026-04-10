April 10, 2026
Apr 10, 2026    Posted by    news

Si terrà lunedì 13 aprile 2026, alle ore 17.00, presso la Sala consiliare del Comune di Torchiarolo, il convegno promosso dal CSV Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

L’iniziativa, dal titolo “Organizzare la speranza, costruire comunità generative, promuovere percorsi di pace e solidarietà”, si propone come momento di confronto aperto tra volontari, amministratori pubblici e operatori del sociale su temi centrali per il futuro delle comunità locali.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Torchiarolo e vicepresidente della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese. Seguirà il dialogo coordinato da Rino Spedicato, referente regionale FQTS Puglia – Formazione Quadri del Terzo Settore.

Al confronto prenderanno parte Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni “La Meridiana” di Molfetta; Massimiliano Fiorentino, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia; Valentina Farina, assistente sociale e responsabile dell’Area Welfare del Comune di Torchiarolo, nonché garante delle persone private della libertà personale per la provincia di Brindisi; e Luigi Conte, presidente del CSV Brindisi-Lecce.

Il convegno si inserisce nel ciclo di incontri territoriali promossi dal CSV con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra enti locali, Terzo settore e cittadinanza. Al centro dell’attenzione, il tema della speranza come leva concreta di sviluppo sociale e coesione comunitaria.

Durante l’incontro si tornerà a riflettere anche su alcuni aspetti della riforma del Terzo settore, con particolare riferimento agli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione. Alla luce della sentenza n. 131 della Corte Costituzionale e delle successive linee guida ministeriali, questi strumenti vengono sempre più considerati leve operative capaci di orientare processi condivisi e generare valore pubblico.

L’iniziativa punta a consolidare una visione partecipata delle politiche sociali, nella quale la collaborazione tra istituzioni e comunità rappresenta un passaggio decisivo per costruire percorsi di solidarietà, inclusione e sviluppo.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, operano o sono interessati al mondo del volontariato e dell’impegno civico.

Comments are closed.