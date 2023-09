Sabato 16 settembre, i ragazzi di Oltre l’Orizzonte saranno ospiti e coinvolti nuovamente nell’attività di Vendemmia delle uve di negroamaro dell’antico alberello di oltre sessant’anni.

Tenute Lu Spada, fondata nel 2015, fin dall’inizio ha sostenuto il valore sociale educativo e riabilitativo dell’agricoltura e della vendemmia nel territorio brindisino, valorizzando la vocazione vitivinicola di Brindisi ed il suo patrimonio di vitigni autoctoni strettamente legati al mare e alla fertilità dei terreni.

Oltre l’Orizzonte fondata nel 1992, operante nel settore della Disabilità, dal 2015 partecipa alla Vendemmia e negli anni, insieme alle Tenute Lu Spada ha costruito interventi educativi – sociali promuovendo nel territorio progetti di Agricoltura Sociale.

La vendemmia per entrambe le aziende è doppiamente speciale. Un lavoro di responsabilità e di attenzione che coinvolge con passione non solo i ragazzi diversamente abili, ma anche gli operatori di entrambe le organizzazioni.

Il messaggio che vogliamo diffondere prende due direzioni: da un lato c’è l’attenzione verso gli ospiti, dall’altro è la terra stessa che ci chiede lavoro, cuore e cervello per farla vivere rispettandone natura e biodiversità.

La terra fa bene a tutti, a bambini, adolescenti, anziani, in tanti sognano di ritornare a produrre sui campi.

È questo che le due organizzazioni vogliono promuovere, attraverso un’attività che riscopre le tradizioni e le potenzialità del nostro territorio e del settore vitivinicolo in particolare.

Alla vendemmia solidale parteciperanno anche quanti hanno adottato un filare di alberello e avranno l’opportunità di prendersi cura del loro filare assistiti da tutti i volontari presenti.

Cooperativa Oltre l’Orizzonte

Tenute Lu Spada