September 27, 2025
Con la nuova stagione cestistica alle porte, torna Supporters Magazine anche in versione cartacea. Si tratta della ventesima stagione consecutiva della realizzazione del magazine che si occupa di basket brindisino e nazionale e che a febbraio festeggerà il numero 300.

In questo numero, di cui alleghiamo la copertina, si parla tra le altre cose dell’avvio del campionato della New Basket Brindisi, della Dinamo Basket Brindisi, alla terza stagione in B Interregionale, e della Polisportiva Bozzano, realtà brindisina che si è già imposta anche a livello regionale. Il “post it” è affidato a Mario Arceri, nostro editorialista esclusivo e direttore di Basket Magazine, la presentazione della squadra avversaria è affidata a Stefano Marinaro.

La distribuzione a Brindisi e provincia è già in corso, domenica sarà possibile trovare il giornale anche al Pala Pentassuglia. On line sul nostro sito internet la versione digitale.

