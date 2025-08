Mercoledì 6 agosto la Villa comunale di Mesagne ospiterà la terza edizione del 3vs3 Summer Tournament, un evento sportivo che radunerà circa sessanta partecipanti da tutta la provincia di Brindisi. Il torneo, nato dall’iniziativa di un gruppo di amici da sempre appassionati di basket, prenderà il via alle ore 17:30. L’evento si conferma un appuntamento estivo che unisce la passione per lo sport alla voglia di ritrovarsi.

“Siamo felici di riproporre questo appuntamento, un modo per celebrare una passione, mantenendo viva una tradizione sportiva, ma anche un’occasione di svago e sana competizione”, spiega per gli organizzatori Alessandro Lucariello. La città, e non solo, è invitata a partecipare e a sostenere gli atleti, in una serata all’insegna dello sport e dell’amicizia.