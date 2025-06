Un viaggio nel cuore oscuro della narrativa contemporanea: dall’11 al 13 luglio, a Brindisi, nel chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, arriva la rassegna “Tracce di Inchiostro – Giallo e Nero di Puglia”, tre serate dedicate al giallo e alle sue mille sfumature, tra delitti, indagini, misteri e passioni sepolte. Ogni sera si comincia alle ore 20.30 con ingresso libero. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi.

Più che un semplice ciclo di presentazioni letterarie, “Tracce di Inchiostro” è un attraversamento narrativo che accompagna lettrici e lettori dentro la parte più oscura, ambigua, tormentata dell’animo umano. Ideata all’interno del progetto culturale “Giallo e Nero di Puglia”, la rassegna rappresenta oggi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate letteraria brindisina, capace di unire il rigore della scrittura di genere alla profondità delle grandi narrazioni.

Per tre notti consecutive, Brindisi si tinge dei colori del mistero: non quelli urlati della paura ma quelli più sottili della tensione, della ricerca, del dubbio. Lo scenario del chiostro dell’ex Convento delle Scuole Pie, con il suo silenzio carico di storia e le sue geometrie essenziali, diventa teatro ideale per racconti dove nulla è come appare, dove ogni personaggio potrebbe essere innocente o colpevole, vittima o carnefice.

Dodici autori, tra nomi noti e voci emergenti, si alterneranno sul palco per presentare al pubblico i loro romanzi più recenti. Ognuno di loro, con la propria cifra stilistica, porterà in scena un tassello diverso di questo affascinante mosaico che è la letteratura gialla contemporanea: dalle investigazioni classiche alle trame noir, dai cold case familiari alle ambientazioni sociali, dai personaggi borderline alle riflessioni etiche sulle pieghe del male.

Si comincia venerdì 11 luglio con Paola Darò, Francesca Mautino, Orso Tosco e Giorgia Lepore: quattro scritture che scandagliano la dimensione intima e psicologica del crimine, fra tensioni urbane e memorie sopite. Sabato 12 luglio sarà la volta di Letizia Vicidomini, Jacopo De Michelis, François Morlupi e Marco Lugli, in una serata che spazia dal giallo d’atmosfera al thriller sociale, fino alla crime story geopolitica. Ultimo appuntamento, domenica 13 luglio, con Gabriella Genisi, Fausto Vitaliano, Daniele Bresciani e Ilaria Ferramosca, per una serata che attraversa la figura dell’investigatore, da Lolita Lobosco alle creature letterarie nate sulle pagine della narrativa civile.

In ognuna delle tre serate, il pubblico avrà modo non solo di ascoltare le autrici e gli autori raccontare le trame e i retroscena dei loro romanzi, ma anche di dialogare con loro in uno spazio di confronto aperto e stimolante. “Tracce di Inchiostro” conferma così il ruolo di Brindisi come Città del Giallo, punto di riferimento per chi scrive, per chi legge, per chi vive la letteratura come lente per interpretare il mondo. Un evento che si distingue nel panorama regionale per qualità, coerenza e visione, e che consolida “Giallo e Nero di Puglia” come contenitore culturale unico nel suo genere, capace di far dialogare il Sud con le grandi tendenze editoriali italiane.

Chi ama il mistero non può mancare.

Chi ama le storie che lasciano domande, ancora meno.