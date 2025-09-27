Nel pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta sulla strada provinciale 26, che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, per un grave incidente stradale.

Coinvolta una sola auto, finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

All’interno del veicolo vi erano due uomini, purtroppo deceduti sul colpo. Al momento non sono state ancora rese note le loro generalità.

Sul posto anche il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’intera area.

Successivamente è intervenuta anche la squadra del distaccamento di Francavilla Fontana, già impegnata in un altro intervento sulla via per Sava, trattandosi di incidente avvenuto in agro francavillese.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.