August 27, 2025
Ago 27, 2025    Posted by    news 0

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi sta predisponendo, attraverso l’Ufficio movimento e la struttura tecnica, i servizi legati all’avvio dell’anno scolastico e quindi del trasporto degli studenti.

A tal fine, è stata inoltrata una richiesta ai dirigenti scolastici della provincia di Brindisi per ricevere informazioni dettagliate sulla composizione della popolazione scolastica (per andare incontro alle esigenze dell’utenza), sul calendario scolastico e sugli orari delle lezioni.

“Il nostro obiettivo – afferma la Presidente della STP, avv. Alessandra Cursi – è di realizzare, con la piena collaborazione di tutti, un servizio di trasporto-studenti efficiente, attraverso l’impiego di personale e mezzi sufficiente a rispondere alle esigenze dell’utenza scolastica”.
Ovviamente ai diretti interessati alla fruizione del servizio di trasporto-studenti saranno fornire in anticipo (attraverso il sito internet e le pagine social aziendali e gli stessi istituti scolastici) tutte le informazioni relative a fermate ed orari.

Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione degli abbonamenti scolastici, la STP rammenta che presso il punto STP-URP di via Alfredo Cappellini, 18, a Brindisi, è possibile sottoscriverli ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Related Posts

Domani a Cellino secondo appuntamento della rassegna “Dialogando tra i sapori”

Il Milan Club Carovigno presenta la Cena-Spettacolo con Carlo Pellegatti: sport, passione e amicizia sotto il cielo di Specchiolla

Venerdì 29 agosto va in scena “Revolution” per FORITICÀ | IL TEATRO NEL PARCO, la rassegna teatrale a Parco Buscicchio

Autocelebrazione social: il nuovo spettacolo dell’io

Greco: “le idee confuse sul porto”

AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi a Tuturano

No Comments

Leave a Comment