La Società Trasporti Pubblici di Brindisi sta predisponendo, attraverso l’Ufficio movimento e la struttura tecnica, i servizi legati all’avvio dell’anno scolastico e quindi del trasporto degli studenti.

A tal fine, è stata inoltrata una richiesta ai dirigenti scolastici della provincia di Brindisi per ricevere informazioni dettagliate sulla composizione della popolazione scolastica (per andare incontro alle esigenze dell’utenza), sul calendario scolastico e sugli orari delle lezioni.

“Il nostro obiettivo – afferma la Presidente della STP, avv. Alessandra Cursi – è di realizzare, con la piena collaborazione di tutti, un servizio di trasporto-studenti efficiente, attraverso l’impiego di personale e mezzi sufficiente a rispondere alle esigenze dell’utenza scolastica”.

Ovviamente ai diretti interessati alla fruizione del servizio di trasporto-studenti saranno fornire in anticipo (attraverso il sito internet e le pagine social aziendali e gli stessi istituti scolastici) tutte le informazioni relative a fermate ed orari.

Per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione degli abbonamenti scolastici, la STP rammenta che presso il punto STP-URP di via Alfredo Cappellini, 18, a Brindisi, è possibile sottoscriverli ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.