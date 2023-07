La Rassegna del Chiostro è giunta alla sua seconda edizione. Il palinsesto ha il patrocinio morale del comune e del Duomo di Brindisi, il supporto tecnico della libreria Mondadori Bookstore Brindisi, la collaborazione per gli spazi espositivi di dipinti di diversi artisti della associazione culturale Porta D’Oriente e nelle serate dedicate alla poesia, la collaborazione della accademia delle Danze Covatech.

Il Pre Rassegna avrà luogo il 26 luglio, con Don Maurizio Mirilli e la sua ultima fatica letteraria un lavoro a quattro mani, con un suo parrocchiano (Gigi Avanti) di Centocelle di Roma – “Divertiti per essere felice”, edito Il Pozzo di Giacobbe.

Maurizio Mirilli originario della città di Mesagne è laureato in scienze statistiche attuariali presso l’università La Sapienza di Roma.

Ha insegnato matematica ed intrapreso la carriera manageriale finchè è giunto alla scelta dell’ingresso in seminario, conseguendo un baccalaureato in filosofia a teologia. Attualmente, è parroco del Santissimo Sacramento, a Tor De’ Schiavi, con annunciato trasferimento in Tor Vergata.

Ha pubblicato alcuni altri libri, tra cui “Un briciolo di gioia” e “Alzati”.

“Divertiti per essere felice”, la trama.

Il libro riporta la difficoltà dell’uomo d’oggi di poter trovare un punto di equilibrio tra divertimento fine a sè stesso e al cambiamento;

tra cambiamento e la dimensione d’oggi impregnata di proposte, annunci e falsi profeti.

A dialogare con l’autore sarà Iolanda Milone, insegnante di religione.

Il dialogo sarà supportato dai canti del coro della associazione Ruahart Artistic Worship del Duomo Brindisi.

Il coro è nato durante il periodo pandemico, col fine di pregare col canto, durante le adorazioni eucaristiche mensili.

L’esposione pittorica è curata da Antonia Acri, maestro accademico e operatore d’arte. Vicepresidente della associazione culturale Porta D’Oriente.

L’artista ha una esposizione permanente presso la Galleria D’Arte di Via del Mare, di Lecce.

Il cuore della Rassegna avrà luogo dal 18 al 24 agosto 2023, con 5 libri, due di narrativa, due di poesia e uno di saggistica.

Vi diamo appuntamento dunque alle ore 20.00, al chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.