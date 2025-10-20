October 20, 2025
Ott 20, 2025    Posted by    news 0

Torna la tradizionale Sagra del Maiale in Piazza Leonardo Leo: appuntamento il 25 ottobre alle ore 20:00

Dopo anni di pausa, una delle manifestazioni più sentite e amate dalla comunità è pronta a tornare: venerdì 25 ottobre alle ore 20:00, in Piazza Leonardo Leo, si terrà il tanto atteso ritorno della Sagra del Maiale.

L’evento, radicato nella tradizione popolare del nostro territorio, celebra i sapori autentici della cucina locale e lo spirito conviviale che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Durante la serata, i visitatori potranno gustare piatti tipici a base di maiale, preparati secondo le ricette della tradizione, accompagnati da musica popolare dal vivo e da una selezione di altre prelibatezze locali.

La manifestazione rappresenta un momento di incontro, memoria e festa, pensato per tutte le generazioni: un’occasione per riscoprire le radici culturali del nostro paese e per condividere, insieme, il gusto della tradizione.

L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che segna un nuovo inizio, nel segno della cultura, della gastronomia e dell’identità collettiva

 

IL COMITATO FESTA PATRONALE
S.VITO M e S. VINCNEZO FERRERI

Related Posts

Ventrella nominato Vice Presidente della Provincia: le congratulazioni del Circolo PD di Fasano

Dolcetto o… Libretto?: Halloween alla Biblioteca del Vicolo, letture paurose e laboratori creativi per i più piccoli

La Mens Sana Mesagne sconfitta a Monopoli per 74 – 66

Domani sciopero generale allo stabilimento EuroApi: “serve chiarezza sul futuro del sito”

Villa Castelli risponde con il cuore: grande successo per la manifestazione “MAI PIU’ GENOCIDIO – STOP A TUTTE LE GUERRE” a favore della Palestina

Venerdì 24 Ottobre Ostuni sarà capitale di pasta e pane

No Comments

Leave a Comment