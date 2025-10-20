Torna la tradizionale Sagra del Maiale in Piazza Leonardo Leo: appuntamento il 25 ottobre alle ore 20:00
Dopo anni di pausa, una delle manifestazioni più sentite e amate dalla comunità è pronta a tornare: venerdì 25 ottobre alle ore 20:00, in Piazza Leonardo Leo, si terrà il tanto atteso ritorno della Sagra del Maiale.
L’evento, radicato nella tradizione popolare del nostro territorio, celebra i sapori autentici della cucina locale e lo spirito conviviale che da sempre contraddistingue la nostra comunità. Durante la serata, i visitatori potranno gustare piatti tipici a base di maiale, preparati secondo le ricette della tradizione, accompagnati da musica popolare dal vivo e da una selezione di altre prelibatezze locali.
La manifestazione rappresenta un momento di incontro, memoria e festa, pensato per tutte le generazioni: un’occasione per riscoprire le radici culturali del nostro paese e per condividere, insieme, il gusto della tradizione.
L’intera cittadinanza è invitata a partecipare a questo evento che segna un nuovo inizio, nel segno della cultura, della gastronomia e dell’identità collettiva
IL COMITATO FESTA PATRONALE
S.VITO M e S. VINCNEZO FERRERI
