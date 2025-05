Dopo il grande successo dell’”Ostuni Job Day”, ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Ostuni e l’amministrazione comunale di Ostuni presentano la I edizione dell’ “Ostuni Job Day – Summer Edition”, un Job day dedicato alle attività stagionali.

L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un canale diretto che metta in contatto candidati e aziende in vista della prossima stagione estiva.

Il Job day si svolgerà il 29 maggio presso la Biblioteca Comunale di Ostuni dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze.

Le aziende che vogliono aderire gratuitamente al Job Day possono prenotare uno degli spazi riservati compilando il form al seguente link https://shorturl.at/AZdxx entro il 22 maggio.

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 544700

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 544725

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001