L’Amministrazione Comunale di Brindisi rende noto che lunedì 24 febbraio avranno inizio i lavori di ristrutturazione dell’Ufficio postale del rione Sant’Elia, ormai chiuso dallo scorso 13 gennaio.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo ha ottenuto rassicurazioni in tal senso dai responsabili di Poste Italiane. “Abbiamo seguito con molta attenzione questa vicenda – afferma l’Ass. Elmo – in quanto per i residenti del rione Sant’Elia la mancanza di un ufficio postale costituisce un problema di non poco conto, a cominciare dalla popolazione anziana. Sempre da Poste Italiane abbiamo ricevuto assicurazioni circa un celere svolgimento dei lavori, in maniera tale da poter programmare la riapertura dei locali”.

Dal 13 gennaio i residenti del rione Sant’Elia sono costretti a rivolgersi agli uffici postali del rione Santa Chiara e del rione Commenda.

Per Giuseppe Zippo (Adiconsum Taranto Brindisi) “l’annuncio della riapertura dell’ufficio postale nel popoloso rione S. Elia di Brindisi non ci coglie impreparati in quanto, sin dalle prime sollecitazioni inoltrate all’amministrazione comunale, subito dopo la chiusura degli sportelli al pubblico numerose sono state le interlocuzioni al fine di addivenire ad una soluzione quanto più celere possibile evitando disagi e rischi legati alla sicurezza per i cittadini specie più anziani. Adiconsum continuerà a tenere alta l’attenzione sulla vicenda rinnovando l’invito all’amministrazione comunale affinché si individuino nuovi spazi da destinare ad un’ufficio postale moderno ed efficiente secondo gli standard già adottati da Poste italiane. Per traguardare ciò non si può prescindere dall’apertura di un confronto con la direzione affinché pianifichi l’investimento così come fatto in altri quartieri della città. Pensiamo che la nuova sede possa essere ubicata presso l’ex delegazione comunale da anni rimasta inutilizzata. Una struttura nuova, centrale rispetto alla conformazione urbanistica del quartiere e dotata di spazi destinati a parcheggio. Ridare dignità ad una realtà di quasi 18.000 residenti attraverso servizi di qualità riteniamo sia una priorità non più differibile.