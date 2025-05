Nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio 2025, presso la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Brindisi si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo eletto all’assemblea dei soci lo scorso giovedì 24 aprile.

Il Consiglio Direttivo composto da Angelo Carasca, Gabriella Giannotte, Milena Marziliano, Angela Polito, Michele Sardano, Giorgia Scarcella e Angelo Serinelli, ha eletto alla carica di Presidente Angelo Carasca, alla carica di Vicepresidente Angelo Serinelli ed alla carica di Consigliere Delegato Milena Marziliano.

Il presidente uscente Sardano continuerà ad esercitare nel Consiglio Territoriale, supportando Presidente e Consiglieri, nonostante l’impegno intrapreso come carica nel Consiglio Regionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

“Pur avendo la possibilità di svolgere un altro mandato in qualità di Presidente, – dichiara Sardano – ho scelto volontariamente di passare il testimone. La volontà di dare spazio deriva da un senso esclusivamente democratico e l’intensa opera svolta nei 13 anni di mandato da Presidente Territoriale, ha generato in primo piano l’inclusione in vari settori ottenendo da subito risultati positivi. Pertanto, credendo nella buona semina, è certo che il Neo presidente con il supporto dei Consiglieri, non avrà che da raccoglierne i frutti. Esprimo infine piena fiducia ad Angelo Carasca eletto all’unanimità dal Consiglio, augurando un proficuo lavoro al nuovo staff dirigenziale”.

Ufficio Stampa UCI Brindisi