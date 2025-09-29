La UILM di Brindisi accoglie con favore l’esito dell’incontro svoltosi presso la Prefettura, considerandolo un primo passo importante

nel percorso di confronto e di attenzione verso le vertenze industriali che interessano il territorio brindisino.

È ora fondamentale avviare un approfondimento concreto sulle misure di sviluppo e crescita, nonché sulla valorizzazione e

salvaguardia dei lavoratori tutti e dell’intero sistema produttivo locale.

La UILM di Brindisi, in sinergia con la Confederazione UIL, continuerà a sostenere e a dare attuazione quotidiana alle intese

ministeriali raggiunte con grande senso di responsabilità dalla UILTEC UIL presso il MIMIT.

Siamo convinti che solo un lavoro condiviso tra istituzioni e organizzazioni sindacali potrà realmente tutelare un territorio colpito da

un vero e proprio terremoto industriale, caratterizzato da dismissioni e processi di riconversione produttiva.

A questa sinergia è indispensabile affiancare una nuova politica territoriale, capace di guardare oltre i troppi “no” che in passato

hanno ostacolato, spesso in modo aprioristico, qualsiasi iniziativa industriale. Tali atteggiamenti hanno spesso bloccato sul nascere

ipotesi di sviluppo e innovazione.

La storia recente ci insegna che farsi trovare impreparati, o peggio ancora privi di visione strategica, è il modo più rapido per

condannare un territorio alla marginalità.

Dalle fonti fossili alle energie rinnovabili, la transizione deve essere governata e non subita. In caso contrario, Brindisi e il suo

hinterland continueranno a rimanere indietro.

“Come UILM – dichiara il Commissario Maurizio Flore – continueremo a incalzare la politica affinché si faccia finalmente carico

della necessità di una visione ampia, concreta e lungimirante. È tempo di uscire dalla logica del consenso immediato e di costruire

una progettualità di medio-lungo periodo. Questo territorio non può più permettersi di essere orfano di idee e di futuro.”

Nelle prossime settimane saremo impegnati anche nelle evoluzioni del contratto nazionale dei metalmeccanici, contratto che

rappresenta la pietra miliare da cui ripartire per rafforzare salario e welfare (“più salario, meno orario”).

La ripartenza del settore industriale a Brindisi dovrà necessariamente rimettere al centro temi come la sicurezza nei luoghi di

lavoro, la lotta al dumping contrattuale e la crescita occupazionale strutturale.