In data 25 luglio u.s., come un SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZ’ESTATE la Direzione del Personale Civile del Ministero della Difesa ha lanciato la nuova ed ennesima circolare provocatoria in danno al personale ex militare transitato nelle aeree funzionali del personale civile della Difesa e che sarà in vigore dal prossimo 1° settembre p.v..

In particolare, vi è il blocco dei trasferimenti dei militari riformati per motivi di salute con passaggio all’impiego civile, in quanto non potranno presentare domanda di mobilità per almeno 5 anni dalla firma del nuovo contratto; oltre al danno la beffa!

Ma vi è di più!

A differenza di Aeronautica Esercito e Carabinieri, solo la Marina Militare, come fosse un Excelsior tra le forze armate, ha deciso di disapplicare la legge destinando il cd. ex militare in qualsiasi ente/comando dislocato sul territorio nazionale, abolendo difatti il diritto a mantenere la regione ultima di servizio, creando così ulteriori problemi a coloro, che già sviliti psicologicamente e professionalmente dalla perdita dell’uniforme e delle stellette, debbono lottare per curare le proprie patologie spesso anche gravi.

Questa è la riconoscenza che lo Stato Italiano ha nei confronti di chi ha servito la Patria?!?

Occorre evidenziare che il contenuto non è mai stato trattato con le parti sociali e con le parti politiche del Ministero della Difesa, né tanto meno con il Parlamento.

Questo stride con le varie richieste inascoltate da Persociv e perpetrate nel tempo dalle OO.SS. al fine di discutere e riorganizzare il cd. Transito nell’impiego Civile.

Con forte imbarazzo ci si chiede soprattutto il perché dell’aver agito nell’oscurità senza coinvolgere oltre che le stesse OO.SS. (visto che vi è in materia ed in vigore un protocollo di intesa tra l’A.D. e le OO.SS. del 29.09.2015), anche le parti politiche, considerato che si tratta una materia delicata e legiferata da appositi Decreti Legislativi.

Inoltre, se pur lapalissiano, si ricorda a noi stessi che le Circolari hanno lo scopo di esplicare, trasmettere informazioni e dare disposizioni, ma non assolutamente modificare Leggi.

Oltremodo, si evidenzia che l’eccesso di potere è un vizio di legittimità di un atto amministrativo, il quale si manifesta con il cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza.

Come si può pensare di emanare una Circolare con lo scopo di calpestare la Legge Italiana ed i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie, come ad esempio il D. Lgs. n. 66 del marzo 2010, la Legge n. 104 del 1992, il D.Lgs. n. 151 del 2001, la Legge n. 266 del 1999, il D.M. del 18.04.2002, etc…?!

La UILPA DIFESA Brindisi fingendo di dormire, come alla fine della famosa opera di Shakespeare succitata, auspica sin da subito, che questo indegno spettacolo offerto da Persociv sia frutto solo ed esclusivamente dei sogni o meglio degli incubi dei colleghi.

Attendiamo dunque la revoca immediata di questa pseudo circolare e tuteleremo i nostri colleghi in ogni sede giuridica e parlamentare!!!

MICHELE PUCA

COORDINATORE PROV.LE BRINDISI UILPA DIFESA