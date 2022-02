Con la conferenza stampa di presentazione, tenutasi in Brindisi martedi 1 febbraio, prende ufficialmente avvio il progetto Uisp Nazionale #Pilloledimovimento: una campagna di contrasto alla sedentarietà tesa alla diffusione della cultura del movimento nell’ottica di promozione della salute e prevenzione primaria, che il Comitato territoriale UISP di Brindisi ha voluto abbracciare per generare una opportunità di movimento destinata alla cittadinanza tutta che abbia compiuto il 18* anno di età. Pillole di Movimento, promuove l’attività fisica, come rimedio naturale capace di prevenire e/o abbassare l’incidenza e la probabilità di sviluppare patologie strettamente connesse ad uno stile di vita sedentario. A partire dal 1 febbraio, presso le farmacie aderenti delle città di Brindisi, Mesagne, Oria, Fasano e San Pancrazio, cosi come in altre 32 città d’Italia, saranno distribuite le scatole di Pillole di movimento: al posto di compresse, i cittadini troveranno dei coupon che daranno diritto ad un mese gratuito di attività fisica nelle ASD partner di progetto. I beneficiari del buono, potranno scegliere tra un ricco parterre di attività (dal fitness, ai corsi di Yoga e ginnastica posturale, da attività open air, al cardiofitness e alla Voga in mare. Così come un farmaco “le pillole di movimento” verranno consegnate in farmacia grazie al finanziamento dell’Ufficio del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport e la collaborazione della Asl di Brindisi Dipartimento di Prevenzione Ufficio Promozione della salute e con @LloydsFarmacia e @federfarma . Una grande sfida per rimettere in moto l’Italia!

IN SINTESI:

“Pillole di Movimento” è un progetto ideato nell’ambito delle proposte tese alla diffusione della cultura del movimento rivolte alla cittadinanza nell’ottica di promozione della salute e prevenzione primaria. L’ipotesi progettuale è dunque tesa alla realizzazione di una campagna nazionale di sensibilizzazione e promozione dell’attività fisica come medicina naturale capace di prevenire e/o abbassare l’incidenza di sviluppare patologie strettamente connesse ad uno stile di vita sedentario. Il progetto prevede la distribuzione, in ogni Comune coinvolto (32 tra Comuni e Aree Metropolitane) ripartiti su tutto il territorio nazionale, di 480.000 scatole di “PILLOLE DI MOVIMENTO” contenti un bugiardino sui benefici dell’attività fisica e le indicazioni per frequentare gratuitamente un mese di attività motoria in palestra e piscina.

OBIETTIVI:

1. Promozione, mensile e gratuita, di attività motoria riconducibile ai movimenti “camminare/correre, nuotare, pedalare, ballare”;

2. Contrastare i rischi derivanti dalla inattività;

3. Favorire l’idea di attività sportiva come potente strumento di l’inclusione sociale, grazie a cui promuovere l’abbattimento di barriere socioeconomiche, psicologiche e di abilità fisica;

4. Consolidare le reti sul territorio tra Amministrazioni Comunali, Asl, Servizi sociali, Uisp, Associazioni sportive affiliate.

AZIONI PROGETTUALI:

A tal fine UISP ha ideato una scatola che richiama quelle da farmaco, ma ha sostituito le compresse con un mese gratuito di attività fisica. Così come un farmaco “le pillole di movimento” vengono consegnate dal farmacista.

La scatola contiene un bugiardino che riporta un messaggio, redatto con il contributo del Ministero della Salute, sui benefici dell’attività fisica e le indicazioni per frequentare gratuitamente un mese di attività motoria in palestra e piscina. Il bugiardino riporta l’elenco delle Società sportive che aderiscono al progetto, i recapiti da contattare per sapere i giorni e gli orari in cui si svolgono le attività e l’elenco delle attività (cardiofitness, ginnastiche dolci, balli, attività in acqua, ecc.) che le Società mettono a disposizione. Nel bugiardino, infine, sono presenti link e codici per accedere a lezioni on-line interattive di altre attività motorie, nei casi in cui i cittadini non trovino offerte di loro interesse sul territorio, o siano impossibilitati a muoversi (incluso per motivi di quarantena o di normative anti-Covid). Una WebApp, infine, riproduce i contenuti presenti nelle Scatole di Movimento, sia quelle di natura informativa che i corsi on-line di attività motoria, semplificando la ricerca dell’attività più vicina, grazie a dei filtri.